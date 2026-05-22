En España, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

Sin embargo, son muchos los autónomos que argumentan que el camino del emprendimiento se encuentra plagado de riesgos, sacrificios y desafíos. A su vez, todos los emprendedores que cuentan sus experiencias comparten algo en común: las ganas y el esfuerzo por sacar adelante un proyecto.

En este aspecto, la historia de Ana Molina Jurado no empieza con un gran éxito, sino con el cierre de una empresa. En plena pandemia, la emprendedora y sus tres socios tomaron la decisión de cerrar su startup de dispositivos orientados a la salud y reinventarse en un campo empresarial completamente distinto.

La realidad oculta detrás de los emprendimientos, según Ana Molina Jurado. Shutterstock

La realidad oculta detrás de los emprendimientos

El rubro para el que apuntó Ana Molina y su equipo fue el de la Realidad Virtual. Hoy, cinco años después, Odders Lab es uno de los estudios de videojuegos XR más reconocidos de España. Tiene sede en Sevilla, un equipo de más de 60 personas, una facturación de 4 millones de euros en 2024 y varios juegos lanzados. Uno de ellos fue elegido por Meta como la mejor aplicación de 2022.

Jurado estudió Arquitectura en la Universidad de Sevilla y se especializó en Urbanismo, trabajando durante años como técnica de proyectos en una consultora. No fue hasta 2013 cuando dio el salto al emprendimiento tecnológico, cofundando Oblumi, una startup de dispositivos inteligentes para el sector de la salud.

La pandemia truncó ese proyecto. Pero también abrió uno nuevo. Molina Jurado se enamoró de la realidad virtual la primera vez que experimentó “Richie’s Plank” en las gafas Oculus Rift, y supo que ahí estaba la siguiente aventura. En 2019-2020, junto a sus socios, fundó Odders Lab.

“Emprendí porque sentía la necesidad de unir tecnología y creatividad en un proyecto. Pero también porque encontré a mis compañeros de aventura, los que hoy son mis socios. Compartir visión, valores y ambición con las personas adecuadas marca una diferencia enorme en este camino”, explicó en declaraciones recogidas por la Revista Emprendedores.

Los avances de la realidad virtual y su implicancia en la industria tecnológica de Sevilla. Pixabay

La recomendación de la joven empresaria para otros emprendedores

Molina Jurado no romantiza el camino. Cuando habla de emprendimiento, lo hace con la honestidad de quien ha pasado por el fracaso y ha decidido seguir de todas formas.

“Cuando las cosas se complican, es la pasión la que te mantiene en movimiento. Emprender implica caerse muchas veces y levantarse con más aprendizaje que miedo”, afirmó. Una frase que resume su propia trayectoria: una startup cerrada, un cambio radical de sector y la decisión de volver a empezar con los mismos socios.

“Emprender acompañada, con confianza mutua y una mirada común hacia el futuro, convierte los retos en aprendizajes y demuestra que desde lugares como Sevilla se pueden crear productos tecnológicos de alcance global”, añadió. Para Molina Jurado, el equipo no es un complemento del proyecto: es su condición de posibilidad.

Los juegos que pusieron a Sevilla en el mapa de la realidad virtual global

Desde Sevilla, Odders Lab ha lanzado varios títulos que han llegado a usuarios de todo el mundo. El primero fue OhShape en 2019, un juego musical de realidad virtual. Después llegó Chess Club en 2021, una propuesta innovadora para los amantes del ajedrez en VR.

Pero el gran salto llegó con Les Mills BodyCombat VR, un juego de fitness inmersivo desarrollado en colaboración con la cadena de gimnasios Les Mills. Meta lo premió como la mejor aplicación de 2022 en su plataforma, lo que catapultó al estudio sevillano a la primera línea del sector a nivel internacional.

Hoy, Odders trabaja en la intersección entre tecnología, bienestar y entretenimiento, integrando inteligencia artificial, análisis del movimiento y diseño de producto para crear experiencias que, en sus propias palabras, buscan “redefinir el fitness a través de la IA y la realidad aumentada”.