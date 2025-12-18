La compañía OpenAI, reconocida por ser la creadora de la inteligencia artificial ChatGPT, anunció la disponibilidad de su aplicación Sora en la Argentina. Esto convierte al país es uno de los primeros de América Latina en acceder a esta experiencia de creación de video con IA.

“Argentina es el hogar de una comunidad creativa vibrante y OpenAI está entusiasmada de apoyar la próxima ola de narrativa visual. Como parte del lanzamiento de hoy, la aplicación Sora también estará disponible en Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay”, destacaron desde OpenAI.

Sora, un éxito en adopción

Desde su lanzamiento, la aplicación Sora ha tenido fuerte impulso y una adopción, superando 1 millón de descargas en menos de cinco días.

“Los usuarios ya han producido cientos de millones de videos imaginativos y originales y Sora ha continuado expandiéndose más allá de su lanzamiento inicial en EE.UU. y Canadá hacia mercados selectos en Asia. A medida que Sora llega a más personas, ahora también en América Latina, creadores, artistas y narradores cotidianos de la región podrán dar vida a su imaginación, transformando ideas del texto al video”, puntualizaron desde la compañía.

La aplicación Sora está disponible para todos en Argentina en sora.com, iOS y Android.

Características de la nueva app Sora 2

Impulsada por Sora 2, el modelo avanzado de generación de video de OpenAI, la aplicación te permite:

Generar videos convincentes, hiperrealistas y artísticos.

Remixar creaciones de otros y compartir nuevas interpretaciones.

Descubrir nuevos clips en un feed de Sora personalizado y ajustable.

Proyectarte a vos y a tus amigos en cualquier escena a través de la función “Personajes”, tras una breve grabación única de video y audio en la aplicación para verificar tu identidad y capturar tu apariencia.

La aplicación Sora es compatible con el idioma español, lo que permite a las personas crear videos que reflejen la cultura, el humor y el estilo local.

“Personajes” es una función que promete ser no solo una herramienta creativa, sino una forma nueva y lúdica de interactuar y conectar con amigos. Ahora incluso se puede crear personajes de la vida y de la imaginación: un gato, un peluche, un garabato o un personaje original soñado en Sora.

La herramienta Personajes permite colocar al usuario en cualquier tipo de situación.

Sora, una IA “responsable”

OpenAI afirmó estar comprometida con la construcción de Sora de manera segura y responsable. Estas son las medidas de seguridad implementadas:

Diseño del feed centrado en la creatividad, no en el scroll infinito: por defecto, muestra contenido fuertemente orientado hacia las personas que seguís o con las que interactúas y priorizamos videos que el modelo considera que tenes más probabilidades de usar como inspiración para tus propias creaciones. No se optimiza para el tiempo de permanencia en el feed, y se diseña explícitamente la aplicación para maximizar la creación, no el consumo.

Controlar la apariencia: con “Personajes”, el usuario tiene el control de su imagen de principio a fin con Sora. Puede decidir quién puede usar su Personaje y puede revocar el acceso o eliminar cualquier video que lo incluya en cualquier momento. Los videos que contienen el Personaje, incluidos los borradores creados por otras personas, pueden ser vistos por el usuario en cualquier momento.

Marcas de agua en el contenido de Sora: los videos de Sora incluyen una marca de agua visible y animada. Lo más importante es que cada video de Sora también lleva una marca de agua digital invisible C2PA, una firma estándar de la industria que no se puede eliminar ni agregar a videos que no sean de Sora. Esto deja claro qué videos provienen genuinamente de Sora.

Filtros de seguridad: medidas de seguridad de última generación sobre el contenido que se permite generar, habilitando a los narradores a explorar una amplia gama de formatos creativos —desde comedia y acción hasta drama, comedias románticas, dibujos animados y animación— mientras se restringe la creación de violencia gráfica realista, contenido íntimo, contenido engañoso, figuras públicas vivas y otras categorías.