Abrir una empresa en 6 horas: las oportunidades que descuidan hasta los más grandes

Desde fraudes en la realización de exámenes escolares hasta el reemplazo completo del ser humano, las preocupaciones respecto a la inteligencia artificial (IA) no conocen límites. Incluso el magnate Elon Musk, fundador de Tesla y Space X, recientemente catalogó a esta tecnología como "uno de los mayores riesgos para el futuro de la civilización".

Sin embargo, hay varios mitos que giran en torno a la IA y que llegaron a su fin en la segunda fecha de South Summit Brazil 2023, el encuentro de innovación que conecta a empresarios, corporaciones e inversores para generar negocios y dar forma al futuro.

Entre los 700 oradores presentes, varios abordaron las nuevas tecnologías y, a diferencia de las recientes declaraciones de Musk, apuntaron a una visión positiva de las mismas; desmitificaron algunas controversias y comentaron sobre las oportunidades que quedan por explotar en este sector. El Cronista estuvo en la ciudad ribera de Porto Alegre para registrarlo todo en primera persona.

ChatGPT e inteligencia artificial: ¿la tecnología nos va a sacar trabajo?

El lanzamiento de las aplicaciones generativas basadas en inteligencia artificial encendió alarmas a nivel mundial respecto a la posibilidad de que ya no se necesiten humanos para determinadas tareas. Concretamente, las preocupaciones se dispararon con el lanzamiento de ChatGPT, el sistema de chat desarrollado por OpenAI que es capaz de interactuar con humanos de forma muy convincente y que genera respuestas para cualquier consulta.

Según Jared Gil, CEO y cofundador de Nuclio Digital School, este temor es completamente erróneo. En diálogo con El Cronista, el empresario español aseguró que las nuevas tecnologías suponen una reinvención de las profesiones y, para ejemplificar, tomó el caso de la automatización.

"Si hablamos de Suiza, se generaron más de 800.000 empleos relacionados con la automatización, cuando se destruyeron 250.000", señaló Gil y agregó: "Se dice que para el año 2030 se van a generar más de 2 millones de posiciones de trabajo que, al día de hoy, muchas se desconocen".

David M. Ochi, director ejecutivo de Innovation Incubator.

En la misma línea, el director ejecutivo de Innovation Incubator en la universidad pública de California, David M. Ochi, destacó el surgimiento de puestos basados en tecnología que hace 20 años no existían: "social media manager, influencer marketing, etc. Ahora estamos interpretando ChatGPT y ver cómo utilizarlo, y así seguiremos creciendo".

Esto no significa que la nuevas herramientas tecnológicas no conlleven riesgos para el ámbito laboral y económico. Por lo contrario, el docente y emprendedor estadounidense habló sobre la amenaza de una bifurcación profesional; es decir, que algunas profesiones pasen a desvalorizarse en contraposición a otras nuevas.

"El gran problema sería que un grupo se mueva para arriba (en referencia a los perfiles con conocimientos de IA y tecnología) y otro grupo se mueva para abajo (quienes tengan profesiones no adaptables con las tendencias). Nuestro gran desafío es que esto no se vuelva un problema de valorización; un problema económico", explicó.

Inteligencia artificial como motor para las start ups

Mientras crece la preocupación por una posible limitación al acceso laboral, se abren nuevas oportunidades para crear nuevos negocios y empresas incluso en cuestión de horas.

David Ochi explicó que conoció la historia de un profesor que tomaba diferentes elementos de ChatGPT y el arte de IA para crear toda la presencia web de una compañía: armar la página, el contenido, la estética, etc.

Ahora, él mismo quiere poner a prueba esta actividad con los alumnos de la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills. A partir de abril, el docente solicitará que sus estudiantes tengan una idea emprendedora por la mañana y concreten su primera venta al mediodía. ¿Cómo lo lograrán? A través de ChatGPT, Dall-e y muchas otras aplicaciones de IA que automatizarán la información, el diseño y las publicaciones de la marca.

"Con la ayuda de estas herramientas, podrán enfocarse en las experiencias del día a día en el mundo de los negocios: la interacción con los consumidores, cuando un proveedor no cumple, cuando falta oferta, cuando no te pagan a tiempo; estas son habilidades que sólo se adquieren a partir de la experiencia; no de ChatGPT", explicó el director ejecutivo de Innovation Incubator.

Tecnología y educación: la oportunidad para las economías emergentes

Las discusiones sobre ChatGPT y las amenazas del avance tecnológico también alcanzaron a las escuelas, donde el gran problema que se presenta tiene que ver con que los trabajos no están hechos por los alumnos, sino por aplicaciones de IA.

Los oradores de South Summit no negaron la gravedad de este conflicto, que vio sus inicios a partir de la pandemia. Sin embargo, también destacaron que es una oportunidad para elevar los procesos educativos y adaptarlos a una modernidad que, queramos o no, no piensa irse a ningún lado.

Según Ochi, vivimos en la economía del post conocimiento, donde todo lo que uno quiera aprender posiblemente se encuentre en Internet. Entonces, ¿Cuál es el valor de los profesores? Para Eduardo Peixoto, CEO del Centro de Estudios y Sistemas Avanzados de Recife, se trata de dejar de lado los conocimientos duros que pueden encontrarse en cualquier página o aplicación, y tratar de entender cómo se usan estas nuevas herramientas tecnológicas; ¿Para qué sirven? ¿Cómo se explotan?

Quienes entiendan esta dinámica primero, serán los vencedores del paradigma actual: "Hay una oportunidad para países como Brasil o Argentina, que tienen una economía emergente, de que descubran cómo entrenar a los educadores para que no se enfoquen en la recolección y que se pasen a los mecanismos que aplicamos en Estados Unidos o en Europa occidental, que son considerados los líderes de educación. Para los americanos supone un problema: ¿Cómo nos mantenemos competitivos?", comentó Ochi.

"Si los mejores no se adaptan y los otros si, los mejores caerán rápidamente. La innovación abre la oportunidad para nuevos jugadores a entrar en la competencia", concluyó el emprendedor con más de 25 años de experiencia en start ups.

En suma, como cualquier tecnología emergente, la inteligencia artificial trae aparejada controversias, desafíos y oportunidades. Dependerá del uso que le demos y las regulaciones en torno a la misma para determinar qué bien o qué mal supone para el desarrollo de la humanidad .