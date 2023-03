ANSES Becas Progresar: a un día del cierre, Fernanda Raverta lanzó una nueva advertencia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Educación continúan con las inscripciones para acceder a las Becas Progresar 2023.

A tan sólo horas del cierre previsto para este viernes 31 de marzo, la directora Ejecutiva del organismo previsional, Fernanda Raverta, ratificó la fecha conclusiva de recepción.

"Progresar nació hace ya 9 años a partir de la decisión política de un Estado presente, que busca acompañarlos en el tiempo de estudio y que puedan seguir formándose. Queremos que estén en la escuela no solo porque allí se aprende y es el mejor lugar para crecer, sino porque comparten muchas horas juntos. A eso venimos hoy, a pedirles que hablen entre ustedes de las becas y que no haya una compañera o compañero que, por no saber que podía inscribirse, se quede sin ellas y no pueda estudiar un idioma o aprender un oficio, en definitiva, construir su futuro" , subrayó la funcionaria durante su visita en Chubut.

Créditos Banco Nación: cómo solicitar el préstamo que otorga la entidad con tasas del 40%

Paritarias UOCRA: se activa la liquidación de marzo 2023 con aumento, ¿cómo quedan las escalas?

¿Cuánto pagan por las Becas Progresar?





Según la Resolución 442 del Ministerio de Educación, el monto mensual de las líneas Becas Progresar "Finalización de la educación obligatoria", "Progresar Trabajo" y " Fomento de la educación superior" asciende a $ 9000.

Para los becarios/as cursantes de las denominadas "carreras estratégicas" universitarias de 2° a 4° año inclusive, la suma se ubica en $ 9000 y $ 10.660 para estudiantes de 5° año.



En tanto, la línea Becas "Progresar Enfermería" para las carreras universitarias y carreras de educación superior no universitarias, la liquidación trepará a $ 9000 para estudiantes ingresantes de 1° a 4° año inclusive , y en $ 10.700 para estudiantes de 5° año.



¿Con qué programas son compatibles las Becas Progresar?

Las Becas Progresar son compatibles con el programa Finalización de Estudios Primarios y Secundarios ( FinEs )y la prestación de haberes de la Asignación Familiar por Hijo (AFH) y Asignación Universal por Hijo (AUH).

Potenciar Trabajo: con bono, suba y altas, confirman la fecha de cobro de abril 2023

Bitcoin le ganó a todos: llegó a su precio más alto del año a pesar de la crisis

¿Cuándo es la inscripción para Becas Progresar 2023?





Las inscripciones para las Becas Progresar finalizarán este viernes 31 de marzo , plazo que también aplica para el Programa de Formación y Certificación en Lenguas Extranjeras y por el cual se otorga hasta $ 6000 extras a quienes estudien idiomas.

Los 5 grupos estratégicos de acreedores de este beneficio:

Progresar 16 y 17 años;

y años; Obligatorio: Primario y Secundario;

Superior: de grado o Terciario;

o Estudiantes de Enfermería (considerados esenciales a partir de la pandemia COVID-19),

(considerados esenciales a partir de la pandemia COVID-19), Progresar Trabajo: formación profesional, como oficios, para insertarse en el mercado laboral.

¿Cómo me inscribo en el Progresar 2023?





Para inscribirse a las Becas Progresar, los interesados deberán verificar los requisitos de cada una de las líneas. Luego, mediante el portal oficial se podrán hacer la solicitud de acceso o bien de manera presencial en las oficinas de ANSES.

Dólar oficial hoy: a cuánto abre la cotización este jueves 30 marzo

La Ciudad le quitó el plan social a casi 1500 familias por no mandar a sus hijos a la escuela

¿Quién puede acceder a Beca Progresar?

Jóvenes entre 18 y 24 años cumplidos;

Personas con hijas/os menores de 18 años, hasta los 35 años,

Personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas, sin límite de edad.

¿Qué requisitos se necesitan para el Plan progresar?





Para anotarse a las Becas Progresar lanzado por el Ministerio de Educación y consignado por ANSES, existen 4 requisitos generales:

Tener entre 16 y 24 años;

Los ingresos del grupo familiar del aplicante no deben superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). El máximo por hogar es de $ 208.500 para cada aspirante;

(SMVM). El para cada aspirante; Presentar certificado de alumno regular,

Cumplir con los avances académicos exigidos en el contrato.

Requisitos Becas Progresar por categorías:





Los requisitos son los siguientes:

Progresar Trabajo

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país y contar con DNI.

Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales y hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.

La suma de los ingresos de la/el joven no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Progresar Obligatorio

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país y contar con DNI.

Ser alumna/o regular de una institución educativa.

Tener entre 16 y 24 años cumplidos.

Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.

Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.

Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Progresar 16 y 17 años

Ser alumna/o regular.

Tus ingresos y los de tu grupo familiar no deben superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Progresar Enfermería

Para los estudiantes de Enfermería no hay un límite de edad, mientras que los aspirantes avanzados en carreras de nivel superior pueden ser beneficiarios hasta los 30 años.