Bonos del FGS de ANSES: la UBA detalló cómo será la auditoría del canje

Luego de que el Ministro de Economía Sergio Massa le pidiera a la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) una evaluación sobre la operación de canje de bonos en dólares en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES por bonos duales, atadados a la variación del tipo de cambio y la inflación, la entidad educativa detalló cuál será su rol en la auditoría.

La UBA señaló a través de un comunicado que Massa elevó "dos consultas específicas relacionadas con la operación de canje de títulos públicos que involucra a un conjunto de organismos del sector público nacional" (el FGS de ANSES). Los análisis refieren "al impacto de este canje sobre el patrimonio contable de los organismos alcanzados, incluyendo, además, ciertos supuestos en torno a cómo evaluar dicho impacto ", indicó la Facultad, que aclaró cuáles serán los límites de su revisión.

Hay tres economistas designados para avanzar con la evaluación, el radical Andrés López, Sebastián Katz -ex funcionario de Hernán Lacunza y Javier Curcio. "Hubiese preferido que pasase por el Congreso y fuese Diputados quien pida a la UBA una evaluación ", opinó Emiliano Yacobitti, uno de los consejeros directivos de la FCE que el lunes pasó por la cena del Cippec. Pese a eso, la entidad confirmó oficialmente que accedió al pedido de Massa .

El respaldo de jubilaciones y pensiones

El Fondo de Garantía de ANSES es el encargado de administrar las inversiones del organismo que dan sustento al sistema previsional. "Lo que se pregunta es cuál va a ser el valor accionario de los bonos del FGS y poder evaluar a partir de eso cómo se modifica el respaldo que tienen las jubilaciones y pensiones a través de esta modificación", explicó Curcio en diálogo con Urbana Play.

El pedido de Massa al rector de Económicas Ricardo Pahlen pregunta: La operación de venta de los títulos y posterior suscripción del Bono Dual 2036 ¿puede suponer una pérdida en el valor de cartera de los organismos alcanzados por el Decreto?

Massa envió el pedido para la auditoría de la UBA sobre la operación con títulos de ANSES

El Gobierno estimó que por la operación el organismo podría tener una mejora en su posición de u$s 2000 millones pero si el canje se hiciese en una sola vez, algo que en lo efectivo sin embargo será de forma gradual para evitar saltos en el mercado y una caída abrupta en el precio de los bonos.

En ese marco, el pedido de Massa apunta a chequear esa cifra: " suponiendo que el canje de los bonos globales por el Bono Dual 2036 se realizara en una relación 1 a 1 a valor técnico , ¿puede suponer este canje una pérdida en el valor de cartera de los organismos alcanzados por el Decreto?", escribió el ministro, que pidió conocer de cuánto sería la mejora si la hubiese.

Qué puede evaluar la UBA y qué no

La Facultad "responderá las consultas de forma técnica, rigurosa e independiente, como siempre ha hecho en cada ocasión en que su participación ha sido requerida de parte de organismos públicos o privados", aseguró el comunicado.

Los economistas aclaran que "no le corresponde a la UBA, en términos institucionales, expedirse sobre la conveniencia o no de las decisiones de política económica adoptadas por las autoridades a cargo".

El comunicado de la FCE-UBA que confirma la evaluación

"Las consultas efectuadas no abarcan al conjunto de operaciones ni a la totalidad de impactos potenciales de la propia valuación peticionada", agrega la Facultad. De esta forma, "el informe que emitirá la FCE-UBA, en consecuencia, no supondrá opinión sobre aquellas operaciones y sus potenciales consecuencias, para las que, como se mencionó, no ha sido consultada".

De todas formas señala que "si lo creyeran conveniente, los profesores, investigadores, centros e institutos de investigación de la Facultad podrán emitir juicios sobre estos otros aspectos no incluidos en las consultas" de Massa. Pero advierte que serán expresados a título personal, "Sin dudas se convertirán en un insumo relevante para un debate público más amplio sobre las decisiones de política económica relacionadas con el asunto que nos ocupa", concede la FCE.

