WhatsApp comenzó a dar un paso que durante años evitó: cobrar dentro de su aplicación. En Europa, la plataforma propiedad de Meta ya inició el despliegue de “WhatsApp Plus”, un plan pago que suma funciones extra, aunque sin alterar el uso tradicional del servicio. La novedad llega después de varios meses de pruebas internas y, por ahora, se implementa de forma gradual. Esto significa que no todos los usuarios pueden contratarlo todavía, pero su existencia ya es oficial y figura incluso en la documentación de ayuda de la app. El precio estimado en el mercado europeo ronda los 2,92 dólares mensuales, según reportes del sitio especializado WABetaInfo. A diferencia de otras plataformas que ofrecen versiones premium con mejoras clave, WhatsApp optó por un enfoque más conservador. La suscripción no cambia aspectos esenciales como la seguridad, el cifrado o el funcionamiento general de los chats. En cambio, el foco está puesto en la personalización. Entre las funciones principales aparecen: Si bien cualquier usuario de teléfono celular podrá recibir los nuevos stickers y animaciones, solo quienes paguen podrán guardarlos y reutilizarlos. Por ejemplo, los suscriptores podrán fijar hasta 20 chats en la parte superior, ampliando el límite actual. A esto se suman cambios visuales, como temas personalizados, ajustes más detallados en las notificaciones y la posibilidad de modificar el ícono de la aplicación. Uno de los aspectos más relevantes del nuevo esquema es que pagar no implica dejar de ver anuncios. La publicidad seguirá presente en espacios como los estados o los canales, lo que marca una diferencia con otros servicios digitales donde la suscripción elimina este tipo de contenido. Esto responde a una estrategia más amplia de Meta. Según distintas filtraciones y reportes, la compañía estaría separando sus productos en distintos niveles: El avance de este modelo marca un giro en el negocio de WhatsApp. Desde su adquisición por Meta en 2014, la app se mantuvo casi sin monetización directa, más allá de herramientas para empresas. Sin embargo, el contexto regulatorio europeo, con mayores exigencias en privacidad y competencia, y la necesidad de diversificar ingresos, empujaron a la compañía a explorar nuevas vías. Aun así, la base del servicio no se modifica: enviar mensajes, hacer llamadas y videollamadas o usar el cifrado de extremo a extremo seguirá siendo gratuito.