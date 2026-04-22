En un hito para la soberanía tecnológica argentina, la empresa rionegrina INVAP entregó al Ejército Argentino los primeros dos radares RPA-200M, un sistema de vigilancia aérea 3D de vanguardia que posiciona al país como jugador clave en el mercado global de defensa. Esta entrega, realizada a mediados de abril, no solo moderniza las capacidades de control aéreo nacionales, sino que desafía a potencias tradicionales al demostrar que Argentina puede desarrollar tecnología estratégica de alto nivel. El proyecto surge de una colaboración estrecha entre INVAP y el Ejército Argentino, adaptando soluciones a necesidades operativas reales. “Esta tecnología consolida el desarrollo nacional y proyecta a Argentina como oferente internacional”, resaltó el gerente de Defensa de INVAP, Javier Conti. Para el Ejército, representa un paso concreto en la modernización, ampliando la vigilancia del espacio aéreo con herramientas compactas y versátiles. El RPA-200M es un radar táctico tridimensional de largo alcance, diseñado para despliegue rápido y operación con dotaciones mínimas. Su arquitectura AESA (Active Electronically Scanned Array) y procesamiento digital avanzado lo hacen ideal para entornos exigentes, con alta disponibilidad y adaptabilidad. Integra sensores primarios y secundarios, incluyendo identificación amigo-enemigo (IFF) y recepción ADS-B, para detectar, identificar y seguir múltiples aeronaves simultáneamente —hasta más de mil blancos, según el Ejército—. Proporciona datos precisos en distancia, altura (hasta 100.000 pies o 30.000 metros) y azimut, con un alcance de 250 millas náuticas (463 km). Sus capacidades Doppler mejoran la discriminación de objetivos en condiciones adversas, como clutter o interferencias. Su diseño modular y transportable permite instalación en terreno en minutos, integrándose con sistemas de comando y control remotos para información en tiempo real. Compacto y versátil, opera local o remotamente, facilitando respuestas rápidas en escenarios diversos, desde fronteras hasta zonas urbanas. Este radar eleva la defensa argentina a estándares globales, comparable con sistemas de potencias como EE.UU. o Israel, pero con el valor agregado de ser 100% nacional. De hecho, el RPA-200M supera limitaciones de equipos obsoletos, ofreciendo vigilancia confiable 24/7. Además, la entrega inicial de estos equipos abre la puerta a más unidades, fortaleciendo la disuasión aérea ante amenazas regionales.