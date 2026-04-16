Mercado Libre anunció la expansión en Argentina de su Programa de Afiliados y Creadores, una iniciativa que permite a cualquier persona mayor de 18 años generar ingresos a partir de recomendaciones de productos en entornos digitales. La propuesta se inscribe en una tendencia global donde el comercio electrónico evoluciona hacia modelos basados en el descubrimiento, impulsados por la influencia de creadores de contenido, comunidades digitales y recomendaciones personales. El programa funciona a través de enlaces personalizados que los usuarios pueden generar desde la plataforma y compartir en redes sociales, blogs o aplicaciones de mensajería. Cuando una persona realiza una compra a partir de ese enlace dentro de un plazo determinado, quien lo compartió recibe una retribución que puede alcanzar hasta el 15% del valor del producto, según la categoría. Además, el esquema contempla beneficios adicionales: si el usuario ingresa al sitio a través del enlace pero termina comprando otro producto, también se genera una ganancia para el afiliado, aunque con un porcentaje menor. Este punto resulta clave, ya que amplía el potencial de ingresos más allá de la recomendación inicial y refuerza la lógica de ecosistema dentro del marketplace. El sistema no establece un límite de ingresos, lo que habilita a los participantes a escalar sus ganancias en función de su alcance, la calidad de sus contenidos y la capacidad de generar confianza en sus audiencias. El programa ya operaba en el país desde 2025 en una fase inicial y este año la compañía decidió ahora abrirlo de manera masiva a todos los usuarios. La expansión se da tras un período de fuerte crecimiento: en Argentina, el volumen de ventas generado por afiliados aumentó más de 800% entre el tercer y cuarto trimestre del último año. A nivel regional, la base activa del programa se multiplicó por más de cuatro durante 2025, con presencia en mercados como Brasil, México y Chile. Actualmente, más de 6 millones de personas forman parte de esta iniciativa en América Latina, lo que da cuenta de su rápida adopción y del interés creciente por este tipo de herramientas. Este crecimiento también refleja un cambio en los hábitos de consumo: cada vez más usuarios toman decisiones de compra influenciados por recomendaciones en redes sociales, reseñas o contenidos especializados. El avance del programa se enmarca en la consolidación de la llamada “Creator Economy”, un fenómeno novedoso que modifica las formas de consumo y monetización en entornos digitales. Según estimaciones del sector, este mercado podría cuadruplicar su tamaño a nivel global hacia 2030, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y la confianza en recomendaciones personales. En este escenario, plataformas como redes sociales, blogs y comunidades digitales se transforman en espacios clave para la circulación de información sobre productos y servicios. La figura del creador de contenido evoluciona así desde un rol exclusivamente comunicacional hacia uno también vinculado a la generación de ingresos. A su vez, estudios recientes indican que una amplia mayoría de los consumidores confía más en recomendaciones de otras personas que en la publicidad tradicional, lo que fortalece la relevancia de estos modelos dentro de la economía digital. El acceso al programa es simple y completamente digital. Los usuarios deben registrarse, seleccionar productos disponibles dentro del marketplace, generar enlaces personalizados y compartirlos a través de sus canales. No es necesario contar con grandes volúmenes de seguidores para comenzar. Sin embargo, aquellos creadores que superan determinados niveles de audiencia —por ejemplo, más de 10.000 seguidores en plataformas como Instagram o TikTok— pueden acceder a campañas especiales que también contemplan retribuciones por visualizaciones de contenido. Desde el punto de vista operativo, quienes deseen escalar su actividad deberán formalizar su situación fiscal para poder facturar los ingresos generados. Los pagos, en tanto, se acreditan de manera directa en cuentas digitales, lo que simplifica la gestión para los usuarios. La iniciativa está disponible para todos los usuarios, no es necesario ser influencer ni contar con miles de seguidores: cualquier persona puede participar. Asimismo, el programa abre nuevas posibilidades para medios de comunicación y publishers. Muchos ya producen contenidos orientados al consumo —como guías de compra, comparativas o rankings— que ahora pueden transformarse en una fuente directa de ingresos, complementaria a los esquemas publicitarios tradicionales. Este punto resulta especialmente relevante en un contexto donde los modelos de negocio de los medios digitales están en plena transformación y requieren diversificar sus fuentes de financiamiento. Monetizar las recomendaciones a través del Programa es simple, gratuito y 100% online. Para comenzar a generar ingresos, el primer paso consiste en elegir un producto publicado en el marketplace. Luego, desde la cuenta del usuario, se genera un enlace personalizado de ese artículo para finalmente compartirlo en las redes sociales, blogs o canales digitales de uso diario, como WhatsApp. Una vez que el contenido está compartido, la dinámica de ganancias es muy directa. Si un usuario hace clic en el enlace y realiza la compra del producto dentro de las 24 horas, el que recomendó recibirá una retribución de hasta el 15% del valor del artículo. Este dinero se acredita de forma automática y directamente en la cuenta de Mercado Pago. Un beneficio adicional es que el sistema también contempla las ventas indirectas: si la persona entra a través del link, pero termina comprando un producto diferente, de igual manera obtiene una ganancia. Si bien la plataforma permite comenzar en un modo de prueba para que familiarizarse con la herramienta, aquellos usuarios que quieran aprovechar el programa al máximo —el cual no tiene un tope de ganancias— deberán gestionar el monotributo para poder facturar los ingresos obtenidos. Con esta expansión, Mercado Libre refuerza su apuesta por una economía digital más abierta e inclusiva. El programa no tiene tope de ganancias y los pagos se acreditan directamente en Mercado Pago, lo que permite a cualquier persona —sin importar su ubicación ni su cantidad de seguidores— convertir cada recomendación en una oportunidad real de generar ingresos.