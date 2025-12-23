Cambian los pagos con código QR en los negocios: cómo funcionarán Fuente: Shutterstock

La utilización de criptomonedas en la Argentina sigue expandiéndose y ya no se limita al ahorro o la inversión, si no que cada vez más personas utilizan estos activos digitales para administrar parte de su economía.

En este aspecto, muchos comercios habilitarán a partir de ahora una nueva alternativa de pago que es a través del QR cripto, el cual se integra a la red tradicional de cobros con código QR.

Pagos con QR cripto: cómo funcionarán

Esta novedosa modalidad de pago con QR cripto está planteada para modificar la experiencia de los consumidores y vendedores, que ahora podrán utilizar las criptomonedas como medio de cobro.

Cambian los pagos con código QR en los negocios: cómo funcionarán Fuente: Shutterstock

La plataforma Clover, desarrollada por Fiserv, habilitó la posibilidad de aceptar criptomonedas como medio de pago directo en comercios argentinos.

En la práctica, el proceso es muy similar al del QR en pesos: el cliente debe escanear el código, elegir cómo pagar y confirmar la operación.

La diferencia principal se enmarca en que el pago puede realizarse en Bitcoin, stablecoins o cualquier otra criptomoneda compatible, mientras que el comercio recibe siempre pesos argentinos en su cuenta habitual.

Asimismo, la conversión de la criptomoneda a pesos se realiza de forma automática a través de la billetera del usuario, lo que elimina riesgos cambiarios para el comerciante y mantiene una operatoria sencilla.

Además, el comprador puede ver la cotización aplicada antes de confirmar el pago, lo que aporta mayor transparencia en la transacción.

Qué billeteras se pueden usar y cuáles quedan afuera

Uno de los puntos centrales del nuevo sistema es que el QR cripto no es interoperable, a diferencia del QR tradicional en pesos. Esto significa que no todas las billeteras funcionan con todos los lectores.

Cambian los pagos con código QR en los negocios: cómo funcionarán Fuente: Shutterstock

De tal modo, Fiserv ya avanzó en acuerdos con las principales billeteras cripto del mercado argentino, como Binance y Belo, aunque el requisito excluyente es que estén reguladas.

Según explicaron desde la compañía, solo se integrarán wallets que cuenten con procesos de identificación formal y que reporten ante los organismos correspondientes, como la UIF.

Contrariamente, las billeteras descentralizadas que no solicitan datos del usuario quedarán fuera de esta modalidad, reforzando el enfoque en la seguridad y el cumplimiento normativo.

Cuándo empezará a usarse el QR cripto en comercios

La nueva herramienta comenzará a implementarse a partir de enero en una red de 250.000 comercios que ya operan con Clover en todo el país, un ecosistema que procesa alrededor de 51 millones de transacciones mensuales.

Por su parte, el lanzamiento se apoya en el fuerte crecimiento del uso de criptomonedas en la Argentina, donde se estima que en un futuro cercano tendrá un crecimiento exponencial aún mayor del que ya tiene.