La compañía estadounidense Salesforce anunció un acuerdo estratégico de colaboración con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación para acelerar la eficiencia del Estado, fortalecer la competitividad del sector productivo y promover el talento digital en el país mediante el uso de la Inteligencia Artificial (IA). El Memorando de Entendimiento (MoU) se firmó en el contexto de la “Argentina Week 2026”, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que convoca en Nueva York, hasta este 11 de marzo, a referentes del sector público y privado para promover inversiones en la Argentina. Según detallaron desde Salesforce, el acuerdo busca impulsar iniciativas que promuevan el desarrollo económico y social de Argentina, potenciando el uso de inteligencia artificial, agentes autónomos y programas de formación de talento. Se contempla la adopción de inteligencia artificial y agentes de IA en procesos del Estado para optimizar la gestión pública, fortalecer la capacidad institucional y mejorar la experiencia ciudadana. Al mismo tiempo, prevé el desarrollo de iniciativas orientadas a acelerar la digitalización, competitividad e innovación del sector productivo, con foco en pymes y emprendedores. Como tercer pilar estratégico, se impulsarán programas de capacitación y certificación en habilidades de IA y tecnología Salesforce, con el objetivo de promover la empleabilidad y preparar talento argentino para navegar la nueva ola de transformación tecnológica impulsada por la IA agéntica. Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, expresó: “La colaboración con Salesforce es un paso fundamental para la visión de una Argentina innovadora y competitiva. Esta alianza nos permitirá acelerar la eficiencia de nuestro Estado, dotar a nuestras Pymes de herramientas de vanguardia y, lo que es más importante, capacitar a nuestra gente en las habilidades del futuro. Estamos construyendo los cimientos para una economía digital robusta que genere oportunidades y bienestar para todos los argentinos”. “Argentina tiene el potencial para ser protagonista y prosperar en la nueva economía global, y la inteligencia artificial es un acelerador clave para el desarrollo económico y social del país”, afirmó Alejandro Anderlic, Director de Asuntos Gubernamentales y Externos de Salesforce para América Latina. “Este acuerdo refuerza nuestro compromiso de largo plazo con el país y nos permite trabajar juntos, gobierno y sector privado, para impulsar una transformación digital inclusiva y sostenible”, agregó, por su parte, Silvia Tenazinha, country manager de Salesforce en Argentina. Estas iniciativas se ven respaldadas por el anuncio de Salesforce, realizado en el Foro Económico Mundial de Davos en 2025, de un plan de inversión de 500 millones de dólares en el país durante los próximos cinco años. Esta inversión estratégica busca consolidar a Argentina como un referente en inteligencia artificial, centrando sus esfuerzos en la preparación de la fuerza laboral, la transformación digital del sector público y el impulso de tecnologías de vanguardia como la plataforma de agentes autónomos Agentforce. En materia de formación, la compañía impulsa a nivel global, Trailhead, su plataforma de aprendizaje en línea, que ofrece capacitación en habilidades digitales e IA. En el país, esta estrategia se fortaleció con iniciativas concretas como el programa “Desarrollador y Administrador Salesforce del Futuro | Talento Tech”, lanzado en 2025 junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que capacitó a 1.000 personas en competencias digitales. También se desarrolló “IA para Todos”, en alianza con Potrero Digital, orientado a acercar el conocimiento en inteligencia artificial a 100.000 personas y Pymes en todo el territorio nacional. En el ámbito del sector público, Salesforce ha colaborado con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en instancias de formación en IA para funcionarios de la administración pública en 2025, así como en la primera edición de la Semana de la IA en Argentina en 2024. Asimismo, la compañía ha promovido el debate sobre la adopción de inteligencia artificial como ventaja competitiva para el país, desarrollando estudios y encuentros regionales que analizan el nivel de preparación de Argentina y los desafíos en talento y adopción de IA.