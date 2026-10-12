Si bien los auriculares inalámbricos se han convertido en la norma, quienes prefieren los modelos con cable tienen buenos motivos para sostener esa elección. No necesitan baterías, no sufren las limitaciones de los códecs Bluetooth y permiten encontrar opciones de gran calidad por precios muy diversos. El problema aparece al momento de conectarlos: cada vez menos celulares traen el clásico conector de audio de 3,5 mm y obligan a recurrir a adaptadores.

La solución puede ser un DAC portátil. Estas pequeñas unidades convierten la señal digital en sonido analógico y, al incorporar un amplificador, también aportan la potencia necesaria para alimentar los auriculares. Así, un buen DAC permite contar con una salida de audio más limpia, mejorar las posibilidades de amplificación y ampliar las opciones de configuración.

En ese segmento se ubica el Fosi Audio DS3, un dispositivo que tiene el tamaño de un pequeño adaptador USB-C, pero que es bastante más que un simple accesorio para conectar auriculares. Su propuesta apunta tanto a los melómanos y audiófilos que buscan escuchar la música del celular con gran fidelidad como a los usuarios que quieren mejorar el audio de una computadora o sumar efectos espaciales a sus videojuegos.

La primera ventaja es su portabilidad. Con apenas 16 gramos y unas dimensiones de 55 x 20 x 11 milímetros, el DS3 se puede llevar en el bolsillo y conectar al celular, una notebook o una PC de escritorio. La caja incluye el DAC, un cable USB-C para conectarlo al celular, un adaptador USB-A (para usarlo con una computadora, por ejemplo) y el manual de usuario. No necesita una fuente de alimentación externa, porque toma la energía del dispositivo al que se conecta.

El Fosi Audio DS3 en su caja, junto a sus accesorios.

Un DAC diminuto y Hi-Fi

El Fosi Audio DS3 presenta una construcción compacta, con cuerpo de aluminio mecanizado y una cubierta frontal de vidrio templado. La combinación le da una terminación más cuidada que la de un adaptador genérico y transmite una sensación de solidez sin agregar volumen innecesario. También hay dos botones físicos para controlar el volumen y acceder a distintas funciones. Está disponible en dos estéticas: Obsidian (en negro, como el que probamos) y Galaxy (en gris aluminio).

Su principal componente es el conversor digital-analógico ESS ES9039Q2M, acompañado por una arquitectura de procesamiento de la firma XMOS. La combinación permite reproducir audio PCM de hasta 32 bits y 768 kHz, además de archivos DSD512 nativos. Son cifras que superan ampliamente los parámetros de un CD convencional.

El DS3 ofrece dos conexiones para los auriculares: una salida convencional de 3,5 mm y otra balanceada de 4,4 mm. Esta última resulta especialmente interesante para quienes ya tienen auriculares con cable balanceado o quieren aprovechar esa conexión en un equipo compatible.

Combo ideal: el Fosi DS3 adosado a un celular (el accesorio de amarre magnético se vende por separado) y los auriculares Fosi IM4.

La potencia declarada alcanza los 220 mW por canal a 32 ohms en la salida balanceada. Es un nivel interesante para un accesorio tan pequeño y suficiente para una amplia variedad de auriculares intraaurales y de diadema.

En la práctica, el DS3 busca ofrecer una reproducción limpia, con buena definición y separación entre instrumentos, sin imponer una coloración marcada al sonido. Esa orientación neutra permite disfrutar de voces, guitarras, teclados y percusiones sin que los graves tapen los medios o los agudos resulten innecesariamente agresivos. También deja margen para adaptar la escucha a las preferencias de cada usuario, uno de los diferenciales más interesantes del producto.

Ecualización a medida y controles para cada uso

Uno de los aspectos más atractivos del DS3 es que no obliga a conformarse con un único perfil sonoro. Además de ocho filtros digitales para modificar sutilmente la respuesta del DAC, el equipo permite utilizar un ecualizador paramétrico (PEQ) de 32 bandas, (que se incorporó gracias a la última actualización de firmware). Es una herramienta que amplía mucho las posibilidades de ajuste para quienes quieren adaptar el sonido a sus auriculares, compensar determinadas frecuencias o experimentar con distintas preferencias musicales.

Un ecualizador paramétrico permite actuar sobre frecuencias específicas y modificar parámetros como la ganancia y el ancho de banda de cada ajuste. En este caso, las 32 bandas ofrecen un nivel de control muy superior al de los ecualizadores gráficos básicos que suelen incluir los reproductores de música.

La configuración se puede realizar desde una interfaz web cuando el DS3 está conectado a una computadora. Esto evita depender de un programa de escritorio específico y facilita el acceso a los ajustes desde un navegador compatible. Para quienes prefieren configurar el equipo desde el celular, Fosi Audio también ofrece una aplicación para Android distribuida en formato APK desde su página de soporte. Al tratarse de una instalación manual, conviene descargarla únicamente desde el sitio oficial del fabricante.

Esta posibilidad de personalización es especialmente útil porque no todos los auriculares tienen la misma respuesta de frecuencia. Algunos realzan los graves, otros destacan los agudos y otros buscan una reproducción más neutra. Con el DS3 es posible crear un perfil más acorde con cada modelo y modificarlo según el género musical, el tipo de grabación o el gusto personal.

Eso sí, la ecualización exige algo de paciencia para sacarle todo el partido. El usuario que solo quiere conectar sus auriculares y escuchar música puede prescindir de ella, mientras que quien disfruta ajustando cada detalle encontrará una ventaja importante. También hay que recordar que los filtros digitales y el ecualizador no son lo mismo: los primeros ofrecen curvas predeterminadas, mientras que el segundo permite diseñar una respuesta mucho más específica.

El Fosi Audio DS3 se puede configurar mediante un navegador y el panel se ve así.

Dos pantallas de la app móvil específica de Fosi Audio para el DAC portátil DS3.

Un aliado también para los videojuegos

El DS3 no se limita a reproducir música. Fosi Audio incorporó un sistema de procesamiento espacial que permite transformar una señal multicanal 7.1 en una salida estéreo con efectos de sonido envolvente virtual. La idea es ampliar la percepción del espacio y facilitar la identificación de sonidos que provienen de distintas direcciones, algo que puede ser útil en juegos de acción, carreras y títulos competitivos.

El dispositivo dispone de un modo Hi-Fi y otro orientado al gaming. En el primero, identificado como UAC 2.0, se habilita la reproducción de audio de alta resolución. El segundo, UAC 1.0, apunta a mejorar la compatibilidad con consolas y otras plataformas que utilizan audio USB convencional, además de habilitar los efectos espaciales y un modo FPS específico.

En este último caso, el procesamiento busca destacar pistas sonoras relevantes para el juego, como pasos, disparos o movimientos de vehículos. El efecto depende del título, de la mezcla de audio y de los auriculares utilizados. No reemplaza a un sistema multicanal real, pero agrega una herramienta interesante sin necesidad de instalar software de audio adicional en la PC.

Los controles físicos permiten alternar funciones sin recurrir constantemente a una aplicación. Sin embargo, la combinación de pulsaciones largas y cortas para cambiar entre modos, filtros y niveles de ganancia puede resultar poco intuitiva al principio. Es recomendable tener a mano las instrucciones hasta agarrarle la mano.

En teléfonos, es importante contar con un puerto USB-C con soporte de audio digital, que son la mayoría de los actuales. No es un dispositivo Bluetooth: la conexión con la fuente es cableada, una característica que evita depender de códecs inalámbricos y de la batería de los auriculares.

Qué tener en cuenta antes de comprarlo

El balance del Fosi Audio DS3 es ampliamente favorable, aunque hay algunas cuestiones que conviene considerar. La primera es la potencia: los 220 mW a 32 ohms de la salida balanceada alcanzan para una gran variedad de auriculares, pero no lo convierten en una solución universal. Quienes utilizan auriculares grandes, de alta impedancia o baja sensibilidad deberían comprobar sus especificaciones antes de elegirlo.

El DS3 no tiene entrada de micrófono. Por lo tanto, quienes busquen un dispositivo para conectar un headset de gaming con micrófono integrado deberán tener en cuenta esta limitación y resolver la entrada de voz por separado.

Son concesiones razonables para un dispositivo tan pequeño, pero ayudan a entender su propuesta: el DS3 prioriza la reproducción de audio Hi-Fi de alta calidad, la portabilidad y la personalización antes que la integración de todas las funciones posibles en un único accesorio.

Un salto de calidad para los auriculares con cable

El Fosi Audio DS3 es una propuesta atractiva para quienes quieren aprovechar auriculares cableados de buena calidad tanto en el celular como en la computadora. Su conversor ESS, la salida balanceada de 4,4 mm, el soporte de audio de alta resolución (Hi-res) y las posibilidades de ecualización lo colocan por encima de los adaptadores USB-C básicos.

No todos los usuarios necesitan 32 bandas de ecualización ni efectos envolventes virtuales. Pero para los entusiastas del audio que disfrutan experimentando con distintos auriculares y perfiles sonoros, esas funciones amplían considerablemente las posibilidades.

Con un precio de referencia de u$s 99,99 en la tienda oficial de Fosi Audio, el DS3 no compite con los adaptadores USB-C más económicos. Su valor está en ofrecer un DAC y amplificador portátil con prestaciones avanzadas, sin necesidad de cargar con un equipo amplificador de auriculares de escritorio. Es una alternativa que convence para quienes quieren seguir apostando por los auriculares con cable y sacarles el máximo partido tanto para música como para, eventualmente, videojuegos.

Características generales del Fosi Audio DS3