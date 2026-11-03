En esta noticia Digitalización e inteligencia artificial

Una Commodore 64, una Talent MSX y un teclado conectado a una computadora fueron algunas de las primeras estaciones en el recorrido tecnológico de Ezequiel Naya. La curiosidad por entender cómo funcionaban esos dispositivos lo llevó desde la música y el piano hasta la informática y, años después, a liderar la estrategia de IT & Digital de Syngenta para Latinoamérica.

El punto de inflexión llegó durante su último año del profesorado de música y piano, cuando descubrió la interfaz MIDI. Un teclado electrónico conectado a una computadora permitía que las partituras aparecieran en pantalla. “Allí descubrí que la tecnología y la música no estaban tan alejadas”, recuerda.

Después de estudiar Informática, completó un posgrado en Desarrollo Directivo en el IAE y otro en Transformación Digital en Stanford. Su carrera pasó por industrias como servicios financieros, telecomunicaciones, consumo masivo y farmacéutica, con experiencias en HSBC, Grupo Clarín y Merck Sharp & Dohme. En esta última compañía llegó a liderar IT para Latinoamérica y puso los datos en el centro de la estrategia para mejorar la toma de decisiones.

En enero de 2024 desembarcó en Syngenta con un desafío concreto: ampliar el rol de IT & Digital para acompañar la transformación del negocio. “Debíamos mantener las capacidades necesarias para operar y, al mismo tiempo, crear capacidades digitales que transformaran el negocio y nos posicionaran cerca de los clientes”, explica.

El reto se desarrolla en una industria con una digitalización dispar. Para Naya, el agro es uno de los sectores más digitalizados de la Argentina, aunque conviven procesos altamente tecnológicos con otros que todavía se gestionan mediante Excel o incluso lápiz y papel. El gran desafío, sostiene, es “convertir la información en una ventaja competitiva” y lograr que las decisiones se tomen sobre la base de datos.

Digitalización e inteligencia artificial

En ese proceso aparecen dos proyectos centrales. Uno es Grou, el marketplace que Syngenta lanzó en Argentina para digitalizar la compra de insumos agrícolas, integrando canales digitales y consultas por WhatsApp.

El otro está relacionado con la inteligencia artificial. La integración de IA en Cropwise, la plataforma de agricultura digital de Syngenta, permite a los productores gestionar sus lotes, recibir recomendaciones basadas en datos y optimizar el uso de insumos. La información generada pertenece exclusivamente a cada productor y no puede ser compartida con terceros sin su autorización.

Para Naya, la transformación no pasa por reemplazar el vínculo humano sino por demostrar progresivamente el valor de las nuevas herramientas. “En cada proceso de transformación damos pequeños pasos y trabajamos junto a la cadena y el productor”, señala.

Su concepción del liderazgo también parte de esa lógica. Se define como un líder accesible y adaptable, que promueve la transparencia, la comunicación abierta y una actitud de “nosotros podemos”. Y entiende que el CIO tiene hoy un papel central: muchas empresas saben qué quieren lograr, pero necesitan ayuda para encontrar cómo hacerlo.