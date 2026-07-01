El smartphone Xiaomi Redmi es tendencia en El Corte Inglés: se consigue por menos de 200 euros.

Quienes buscan un smartphone con buena autonomía, una cámara de alta resolución y una pantalla de calidad pueden encontrar una opción destacada en el catálogo de El Corte Inglés. El Xiaomi Redmi Note 15 combina un diseño resistente, especificaciones pensadas para el uso diario y un precio rebajado que lo posiciona entre los móviles más atractivos de su categoría.

Actualmente, este teléfono móvil libre está disponible con un 21% de descuento, lo que permite comprarlo por menos de 200 euros. Además de su amplio almacenamiento y memoria RAM, incorpora una batería de gran capacidad, una cámara principal de 108 MP y una pantalla AMOLED diseñada para ofrecer una experiencia multimedia más inmersiva.

Xiaomi Redmi Note 15: así es el smartphone y cómo funciona

El Xiaomi Redmi Note 15 está pensado para quienes necesitan un teléfono capaz de responder a las exigencias del día a día, tanto para trabajar como para estudiar o disfrutar de contenido multimedia.

Su rendimiento está impulsado por el procesador MediaTek Helio G100 Ultra, fabricado con tecnología de 6 nanómetros, junto con el sistema operativo HyperOS 2, que optimiza la experiencia de uso y la gestión de los recursos del dispositivo.

Uno de sus principales atractivos es la cámara trasera de 108 megapíxeles, capaz de capturar imágenes con un alto nivel de detalle en paisajes, retratos y fotografías cotidianas. A ello se suma una cámara frontal de 20 MP para videollamadas y selfies.

La experiencia visual está respaldada por una pantalla AMOLED Full HD+ de 6,77 pulgadas, mientras que los altavoces compatibles con Dolby Atmos, con refuerzo de hasta el 300 %, mejoran la reproducción de vídeos, música y videojuegos.

Otro punto fuerte es su batería de 6000 mAh, que ofrece hasta dos días de autonomía, cerca de 24 horas de reproducción de vídeo o hasta 50 horas de llamadas, reduciendo la necesidad de cargar el dispositivo constantemente.

El smartphone Xiaomi Redmi es tendencia en El Corte Inglés: se consigue por menos de 200 euros. El Corte Inglés

Características del Xiaomi Redmi Note 15

Cámara

Cámara principal de 108 MP .

Cámara frontal de 20 MP .

Grabación de vídeo trasera en 1080p a 30 y 60 fps .

Grabación frontal en 720p a 30 fps.

Pantalla

Pantalla AMOLED Full HD+ de 6,77 pulgadas .

Resolución de 2392 x 1080 píxeles .

Brillo máximo de 3200 nits .

Tecnología Eye-Care para mayor confort visual.

Atenuación PWM de 3840 Hz .

Cristal de alta durabilidad.

Rendimiento

Procesador MediaTek Helio G100 Ultra .

Sistema operativo HyperOS 2 .

8 GB de memoria RAM .

256 GB de almacenamiento interno.

Batería

Capacidad de 6.000 mAh .

Hasta dos días de autonomía .

Aproximadamente 24 horas de reproducción de vídeo .

Hasta 50 horas de llamadas.

Diseño y resistencia

Certificación IP64 contra polvo y salpicaduras.

Superó pruebas SGS de resistencia a caídas.

Peso de 183,7 gramos .

Disponible en los colores Negro, Azul Glaciar y Verde Bosque.

Conectividad y contenido de la caja

Wi-Fi de doble banda.

Incluye cable USB Tipo-C.

Extractor para tarjeta SIM.

Guía de uso.

Garantía de 3 años.

El smartphone Xiaomi Redmi es tendencia en El Corte Inglés: se consigue por menos de 200 euros. El Corte Inglés

Precio del Xiaomi Redmi Note 15 y cómo comprarlo

El Xiaomi Redmi Note 15 de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento tiene un precio de venta de 194,67 euros, frente a su precio original de 249 euros, lo que representa un 21% de descuento.

Para adquirirlo, solo hay que ingresar a la tienda online de El Corte Inglés, buscar el modelo Xiaomi Redmi Note 15 8 GB + 256 GB y seleccionar el color deseado entre Negro, Azul Glaciar o Verde Bosque. Una vez añadido al carrito, es posible completar la compra siguiendo el proceso habitual de pago y elegir entre las opciones de entrega o recogida disponibles.