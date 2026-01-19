La compañía alemana Honeycomb Aeronautical, especializada en hardware de simulación de vuelo, lanzó su Echo Aviation Controller, un nuevo gamepad con un diseño específicamente creado para simulación de vuelo en PC.

El nuevo dispositivo, que ya está disponible a nivel global hace posible disfrutar de juegos de simulación de vuelo con todos los controles necesarios reunidos de manera accesible y sin complicaciones. De hecho, la promesa del Echo Aviation Controller es brindar toda una cabina de controles comprimida en un solo gamepad, lo que hace que el género de vuelo se vuelva accesible a una audiencia más amplia.

“Aunque puede parecer un gamepad normal, el Echo Aviation Controller ofrece una asombrosa variedad de controles precisos en el formato de un controlador, lo que permite un vuelo rápido y sin esfuerzo donde sea que se elija despegar. También es totalmente compatible con Microsoft Flight Simulator en PC, así como con otro software de simulación de vuelo”, destacaron desde Honeycomb.

El Honeycomb Echo Aviation Controller viene en un estuche con piezas para personalizar las palancas de control.

Un verdadero control todo-en-uno

El Echo Aviation Controller no requiere hardware adicional y combina cabeceo, alabeo, guiñada, acelerador, compensador (trim) y sistemas básicos de la aeronave en una sola unidad, ofreciendo control total sobre cualquier aeronave que se quiera volar.

Cuenta con una palanca analógica con sensores de efecto Hall para cabeceo y alabeo que proporciona movimiento suave y preciso, a fin de entregar un control completo de timón de profundidad y alerones.

Asimismo, las cuatro palancas de acelerador deslizantes integradas y la rueda de trim son todas asignables de forma independiente, adaptándose tanto a aeronaves monomotor como multimotor. En la parte trasera del controlador se encuentra un sistema especializado de timón de dirección con efecto Hall que presenta paletas que se mueven en oposición para realizar con precisión los movimientos de guiñada de los aviones o helicópteros.

El fabricante destaca que al usar el Echo Aviation Controller, los fans de los simuladores de vuelo tendrán todos los controles esenciales de vuelo en sus manos sin necesidad de mapeo complejo del teclado, algo que a menudo puede sacar a los pilotos de la inmersión. De hecho, los controles físicos para tren de aterrizaje, flaps y freno de estacionamiento están al alcance de los dedos, en la parte inferior.

Principales características del Echo Aviation Controller de Honeycomb

El Echo Aviation Controller de Honeycomb Aeronautical incluye:

Control de vuelo completo en un solo dispositivo. Echo combina cabeceo, alabeo, guiñada, acelerador, trim y sistemas básicos de la aeronave en un solo controlador de PC simplificado: no se requieren periféricos separados.

Stick analógico de precisión para cabeceo y alabeo. El Thumbstick suave y responsivo entrega entrada completa de timón de profundidad y alerones para control total de la aeronave.

Cuatro palancas de acelerador y rueda de compensador (trim). Las palancas de acelerador asignables de forma independiente cuentan con topes y tapas intercambiables que se adaptan a aeronaves monomotor y multimotor. La rueda de trim integrada proporciona ajuste continuo durante el vuelo.

Un set completo de controles para volar en un dispositivo con formato de gamepad.

Sistema de paletas de timón de dirección. Las paletas traseras se mueven en oposición para simular la entrada del timón de dirección, proporcionando control realista de guiñada sin pedales externos.

Sensores de efecto Hall. Tecnología de sensores magnéticos tanto en el stick analógico como en los controles de timón de dirección para máxima precisión y longevidad.

Sistemas esenciales al alcance de tus dedos. Los controles físicos para tren de aterrizaje, flaps y freno de estacionamiento optimizan tu experiencia de vuelo y reducen la dependencia del mapeo de teclado.

Diseño compacto y amigable para escritorio. El Echo Aviation Controller ofrece control total en un formato limpio y minimalista, ideal para simuladores con espacio limitado o aquellos que construyen una configuración portátil.

“Estamos emocionados de llevar este innovador nuevo controlador a la comunidad de simuladores de vuelo. El Echo Aviation Controller es la manera ideal de dar la bienvenida a nuevos entusiastas de los simuladores de vuelo a nuestra gama de hardware de mejor categoría, así como de deleitar a nuestra comunidad existente que apreciará la oportunidad de disfrutar una experiencia de vuelo sin compromisos desde la comodidad de su sillón”, afirmó Marc Küpper, CTO de Honeycomb Aeronautical.

El Echo Aviation Controller ya está disponible para compra en todo el mundo en la tienda web de Honeycomb Aeronautical por u$s 149,99.