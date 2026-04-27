Nintendo tiene cierta habilidad especial para crear juegos inclasificables. Tomodachi Life: Living the Dream es una muestra de esa capacidad creativa: no es un “simulador de vida” estricto, no tiene historia lineal ni combates épicos ni misiones que cumplir. Es, en cambio, algo mucho más raro y a la vez fascinante. Propone administrar una isla habitada por Mii –esos personajes estilo caricatura los usuarios de Nintendo conocen bien– que viven, discuten, se enamoran, sueñan y protagonizan situaciones tan absurdas que resulta imposible no reírse. Si bien Tomodachi Life nació originalmente en la consola 3DS, en la versión “Living the Dream” llega a Switch y Switch 2 de una manera más pulida, expandido y con muchas más razones para engancharse. La propuesta central sigue siendo la misma de siempre, y eso es una virtud. Desde el primer momento, el jugador asume el rol de administrador o director de una pequeña sociedad: crea personajes inspirados en amigos, familiares, ídolos o figuras de ficción, les da nombre, voz, ropa y una personalidad definida, y los instala en departamentos de una isla tropical. A partir de ahí, la magia ocurre sola: los Mii comen, duermen, miran la tele, practican hobbies, se pelean por una porción de pizza y protagonizan conciertos improvisados, batallas de breakdance o pequeños dramas que en los que el humor no falta. Cuantos más Mii habitan la isla, más historias espontáneas se generan, y esa sensación mixta de control e imprevisibilidad mantiene el interés siempre vivo. El sistema de personalización de Mii es uno de los grandes aciertos del juego. Cada personaje tiene rasgos de carácter propios –qué le gusta comer, cómo reacciona ante los conflictos, qué tipo de amigos prefiere– y esos rasgos determinan cómo se relaciona con el resto. Algunas parejas se enamoran al instante; otras jamás se llevan bien por más que el jugador intente forzar la amistad. Debido a eso, cada partida es diferente y resulta difícil apagar la consola. Es que siempre puede pasar algo nuevo, siempre hay un evento o un drama sorpresivo a la vuelta de la esquina. A medida que avanza la experiencia, los Mii desarrollan “sueños” propios. Quieren tener un trabajo, casarse, tener un hijo, alcanzar alguna meta personal. El jugador puede ayudarlos a cumplirlos o, simplemente, observar cómo la vida sigue su curso. Esta estructura suelta, sin objetivos obligatorios, es perfecta para quienes buscan un juego que se pueda disfrutar en sesiones cortas, sin presión ni exigencias. Tomodachi Life: Living the Dream es un título pensado para descansar, reírse y sorprenderse, no para competir. Una de las novedades más celebradas de esta entrega es el Studio Workshop, un espacio de creación (bastante inspirado en Animal Crossing) donde los jugadores pueden diseñar patrones de ropa, muebles y decoraciones desde cero. El resultado se integra directamente en la experiencia, dado que los Mii pasean por la isla con las prendas diseñadas, se sientan en los muebles personalizados y hacen que cada isla se sienta única y personal. Para quienes disfrutan de la parte creativa de los videojuegos, esto puede implicar decenas de horas adicionales de entretenimiento. La isla en sí también crece y se expande. Se pueden construir y desbloquear nuevos edificios –tiendas, restaurantes, plazas, estudios fotográficos, casas de empeño– que mejoran la calidad de vida de los Mii y generan nuevos eventos y situaciones. Aunque el sistema de construcción no tiene la profundidad de otros “simuladores de vida”, sí es satisfactorio y motiva a seguir jugando para ver cómo cambia la comunidad virtual a medida que crece. En Nintendo Switch 2, el juego se controla principalmente con los botones estándar de los Joy-Con: el analógico izquierdo para moverse por la isla, los botones A/B/X/Y para interactuar con Mii y menús, y los gatillos L/R para alternar entre información y listas de relaciones. Los menús de creación –diseño de ropa, edición de Mii– también admiten controles táctiles cuando se juega en modo portátil, lo que hace que estos procesos sean más ágiles e intuitivos. Visualmente, el juego conserva el estilo colorido y caricaturesco de los Mii. La isla se ve grande, las animaciones son fluidas incluso con varios personajes en pantalla y los edificios tienen buen nivel de detalle. Los colores son vivos y alegres, con una paleta pensada para resultar atractiva sin recargar la escena. El rendimiento es muy estable, con tiempos de carga cortos y sin perder la fluidez aunque la isla este llena de actividad. Tomodachi Life: Living the Dream está pensado para quienes buscan una experiencia ligera, original y con mucha personalidad. Es ideal para sesiones cortas –perfectas para el modo portátil de Switch–, para familias que comparten pantalla, para niños que se inician en los videojuegos y también para adultos que quieran algo distinto a lo habitual. No es un título para quienes buscan narrativas prefabricadas profundas, sistemas de combate elaborados o la complejidad constructiva de “Los Sims”. Quienes disfrutan de crear, inventar historias y dejar que los personajes hagan lo suyo –sin presión ni objetivos estrictos– encontrarán aquí cientos de horas de entretenimiento. Claro que, con el paso del tiempo es posible que algunos “chistes” o situaciones absurdas comiencen a repetirse, lo que es una limitación real de cualquier videojuego. Sin embargo, la capacidad de dar a cada personaje una personalidad y aspecto único aporta a la rejugabilidad. Tomodachi Life: Living the Dream no pretende ser un simulador de vida hiperrealista ni el juego más profundo del catálogo de Nintendo Switch/Switch 2. Pretende ser exactamente lo que es: un experimento social absurdo, colorido y enormemente divertido donde cada sesión puede deparar una sorpresa. Lo consigue con creces. La combinación de personalización extensa, situaciones impredecibles, ritmo relajado y estética entrañable lo convierten en una propuesta única dentro del género, capaz de sacar una sonrisa incluso a los jugadores más escépticos. Para quienes buscan algo diferente, sin alta exigencia y con mucho espacio para la creatividad y el humor, este título se presenta como una de las opciones más originales y recomendables de la biblioteca actual de Nintendo.