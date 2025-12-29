Contar con una fuente de sonido de calidad es clave para poder disfrutar al máximo la música en formato Hi-Res y potenciar de manera adecuada auriculares de alta gama. El Fosi Audio ZH3 es un dispositivo que responde a esa necesidad –y a muchas otras–, dado que combina DAC, amplificador de auriculares y preamplificador en un solo dispositivo.

Con el ZH3, Fosi Audio apuesta a un concepto integral que destaca por su versatilidad. Se trata de una interfaz de audio diseñada para setups de escritorio, pero que también puede funcionar como centro de comando de un sistema Hi-Fi completo, conectando desde auriculares hasta altavoces activos y amplificadores externos. O puede usarse, también, para mejorar el sonido de otros dispositivos como consolas de juegos.

En el primer contacto, el ZH3 se destaca inmediatamente por la calidad de su construcción. El chasis de aluminio anodizado de 155 x 162 x 50 mm transmite solidez y peso apenas se sostiene. Con acabados precisos y una pantalla LCD circular de 1,5 pulgadas integrada en el panel frontal, el equipo proyecta una estética premium que se acopla perfectamente con los demás componentes de la serie Z de Fosi Audio.

El paquete incluye control remoto IR, cable USB-A/C a USB-C, adaptador de 6,35 mm a 3,5 mm, cable trigger de 12 V, fuente de alimentación de 12 V, lo que cubre todo lo necesario para comenzar a usarlo inmediatamente.

Los controles físicos responden de manera satisfactoria. La perilla multifunción de metal, que rota y también se puede presionar como un botón, permite navegar por menús y ajustar el volumen u otros parámetros con precisión. En este sentido, la experiencia es muy intuitiva y fluida, sin demasiada necesidad de acudir al manual de usuario (que está bueno que esté allí, por si acaso). La pantalla, aunque compacta, entrega información clara sobre entrada activa, formato de audio y configuración seleccionada.

Dispositivo audiófilo con diseño compacto

El verdadero corazón del Fosi Audio ZH3 reside en su selección de componentes internos de alta gama. El equipo integra el chip DAC AKM AK4493SEQ de alta resolución, reconocido entre audiófilos, junto al procesador XMOS XU316 y cuatro amplificadores operacionales OPA1612 intercambiables. Esta combinación técnica permite soportar formatos hasta PCM 32bit/768kHz y DSD512 por USB, con PCM 24bit/192kHz por entradas ópticas y coaxiales.

Las especificaciones técnicas son impecables para su rango de precio: relación señal/ruido de 121 dB o superior, distorsión armónica total más ruido menor a 0,00024%, y un piso de ruido que alcanza apenas 1,9μV. Estos números prometen una reproducción excepcionalmente limpia y transparente, lo que se concreta en la realidad.

En cuanto a potencia de salida, el ZH3 entrega hasta 2570mW por canal a 32Ω mediante la salida balanceada de 4,4mm, y 640mW por canal a 32Ω por la salida de 6,35mm. Esto implica una capacidad sobrada para mover desde auriculares in-ear sensibles hasta modelos over-ear de alta impedancia, con tres niveles de ganancia ajustables.

La conectividad es amplia. El ZH3 posee entradas USB-C, coaxial, óptica y RCA analógica; en tanto, ofrece salidas balanceadas XLR, RCA (para un amplificador o parlantes potenciados), y las mencionadas 4,4 mm y 6,35 mm para auriculares. Adicionalmente, cuenta con conectores trigger de 12V (entrada y salida) para sincronizar encendido/apagado con otros equipos de audio.

Las opciones digitales y analógicas cubren prácticamente cualquier fuente: computadoras, reproductores de red, consolas, televisores o reproductores CD. El selector de entrada responde ágilmente mediante la perilla frontal o el control remoto.

Un detalle a tener en cuenta es que el ZH3 no incluye conectividad Bluetooth (como sí encontramos en el Fosi Audio K7 que evaluamos anteriormente), lo que puede requerir un el agregado de un adaptador de esa clase si se desea la funcionalidad.

Una característica distintiva del nuevo DAC de Fosi Audio es la compatibilidad con consolas de juegos mediante conmutación UAC (USB Audio Class): modo UAC 1.0 para PS5 y otras consolas, y UAC 2.0 para audio de alta resolución en computadoras. Esto amplía significativamente su utilidad más allá del mundo audiófilo tradicional.

El ZH3 también incorpora controles de graves y agudos, seis tipos de filtros digitales y modo “bypass” para sonido completamente plano. Los filtros modifican sutilmente las frecuencias agudas y graves para adaptar el audio con perfiles cálidos o más analíticos, según gusto del usuario. Por defecto, viene configurado en el modo “balanceado”, que es el que preferimos en nuestro caso. Y los amplificadores operacionales son intercambiables (formato DIP8), lo que permite otra personalización sonora adicional para entusiastas que quieren ir un paso más allá en el hobby del Hi-Fi y disfrutan de experimentar con diferentes op-amps.

Experiencia sonora de referencia

La calidad de sonido del ZH3 se caracteriza por su transparencia, naturalidad y ausencia de ruido de fondo o interferencias, incluso con auriculares in-ear de alta sensibilidad en ganancia baja o media.

Durante las pruebas con auriculares cableados de diversas impedancias y archivos de alta resolución, los medios permiten que cada instrumento y voz sea percibido con claridad y presencia. Los instrumentos acústicos (guitarras, pianos) suenan con texturas realistas, mientras que las voces mantienen detalles sutiles como respiraciones y matices interpretativos.

Los graves se entregan con precisión y control, con impacto dinámico sin invadir el espectro medio. Hay que notar que este control se mantiene incluso cuando se elevan los sonidos bajos desde la configuración. En tanto, los agudos resultan extendidos y brillantes, con suficiente aire y detalle sin volverse fatigosos.

La calidad sonora se mantiene cuando se utiliza el ZH3 como preamplificador conectado a altavoces activos o amplificadores externos. Las salidas analógicas son capaces de entregar una señal limpia y neutral o, si es lo que se busca, con el carácter que permiten aplicar los controles de graves/agudos o los filtros sonoros preconfigurados.

El modo bypass desactiva completamente el EQ interno para quienes prefieren la señal sin procesamiento adicional o prefieren aplicar la ecualización en una etapa posterior de la cadena de sonido.

Un hub de audio completo para el escritorio

El Fosi Audio ZH3 representa una solución integral que combina alta calidad de audio con practicidad para la vida cotidiana. Su versatilidad como DAC, amplificador de auriculares y preamplificador lo convierte en el centro de comando ideal para sistemas de escritorio.

Su enfoque está firmemente orientado hacia la reproducción fiel y transparente, privilegiando el balance, el detalle y la separación instrumental.

La construcción sólida, los componentes premium y la flexibilidad de conexión lo posicionan como una opción muy atractiva en su rango de precio. La inclusión del control remoto, los op-amps intercambiables y los conectores trigger agregan valor a la propuesta.

Para audiófilos, melómanos y gamers que buscan calidad de audio seria sin gastar fortunas, el ZH3 es una recomendación sólida. El dispositivo tiene un precio aproximado de u$s 200 en la tienda oficial del fabricante.

Especificaciones generales del Fosi Audio ZH3

Chipset: XMOS XU316+AKM4493SEQ+ OPA1612 x 4

Entradas: Coaxial, Optical, USB, RCA

Salidas: 4,4mm, 6,35mm, RCA, XLR

Impedancia compatible: 16-300Ω

Tasa de muestreo máxima USB: PCM 32bit/768kHz, DSD512

Tasa de muestro máxima OPT: PCM 24bit/192kHz

Tasa de muestreo máxima COAX: PCM 24bit/192kHz

Fuente de alimentación: DC 12V/2A

Salida balanceada de 4,4 mm

Potencia máxima: 2570mW x 2 (32Ω/THD+N 1%)

SNR: ≥ 119 dB

Rango dinámico: ≥ 119 dB

THD+N: ≤0.00018%

Piso de ruido: ≤ 4.9 μ V

Salida de 6,35 mm Single Ended