Cuando Super Mario Bros. Wonder llegó a la Nintendo Switch original a fines de 2023, demostró que la fórmula de juegos 2D de Mario tenía mucho más por decir. Ahora, en Nintendo Switch 2, el “fontanero” más famoso del mundo regresa en una edición mejorada que no es un juego nuevo, pero que sí aspira a ser la forma definitiva de disfrutar de una de las entregas más creativas y divertidas de la saga. Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition mantiene intacta la esencia que enamoró a millones de jugadores en todo el mundo, y la amplifica con mejoras técnicas visibles, contenido adicional y opciones multijugador que elevan la experiencia. La gran novedad técnica es el salto a resolución 4K en modo televisor y 1080p en modo portátil, siempre a 60 fps estables. Los colores son más vivos, los bordes más nítidos y los escenarios –ya de por sí llenos de vida y movimiento– ganan en precisión y espectacularidad. El resultado es especialmente llamativo en pantallas grandes, donde la fluidez y el detalle hacen que cada nivel luzca de la mejor manera. Además, en esta nueva versión los tiempos de carga se reducen, lo que favorece un ritmo de juego más ágil y continuo. El núcleo del juego sigue siendo el mismo que conquistó al público hace dos años: un juego de desplazamiento lateral clásico en el que Mario y sus amigos avanzan de izquierda a derecha por mundos repletos de plataformas, enemigos y sorpresas. Correr, saltar, esquivar y recoger objetos son las herramientas básicas, pero lo que distingue a Wonder de otros juegos de la saga es la “Flor Maravilla”. Este poder especial transforma por momentos el escenario en algo completamente inesperado: paredes que se mueven al ritmo de la música, enemigos que crecen hasta ocupar toda la pantalla o el propio Mario convirtiéndose en un elefante gigante capaz de aplastar obstáculos. Estas “transformaciones Maravilla” son rápidas, originales y sorprendentes casi siempre, y constituyen un punto clave de este juego. Lo que hace especialmente valioso a Wonder es que estas ideas no son meros artificios: están integradas en niveles bien diseñados que combinan secciones más tranquilas con momentos de adrenalina. La curva de dificultad es suave y bien graduada, lo que permite que tanto jugadores nuevos como veteranos encuentren su ritmo sin frustrarse La novedad de esta edición de Super Mario Bros. Wonder, para quienes ya conocen el juego original, es el paquete “Encuentro en el Parque Belabel”, un área extra diseñada con el multijugador como protagonista. Aquí se agrupan 17 atracciones, minijuegos tipo fiesta y desafíos contra el reloj donde se puede competir con amigos en local o conectarse online con hasta 12 jugadores en algunos modos. El ambiente que genera este parque recuerda en cierta medida a un Mario Party con plataformas. Se añaden más de 74 desafíos estructurados en dificultad creciente, nuevos jefes “Koopalings” y un personaje jugable inédito llamado Estela. El modo cooperativo también se refuerza: el personaje Destello (una estrellita) puede acompañar al jugador principal en ciertas fases, y gracias a la compatibilidad con el modo mouse de los Joy-Con de Switch 2, un segundo jugador puede controlar a este personaje con un puntero para construir plataformas, recolectar monedas o ayudar a vencer enemigos sin interrumpir la acción del protagonista. Es una solución elegante e innovadora para incluir a jugadores con menos experiencia sin romper el ritmo del juego. Uno de los puntos fuertes de esta edición es su capacidad de adaptarse a perfiles muy distintos de jugador. El modo ayuda permite que los personajes sean temporalmente inmunes al daño o que sufran menos penalización por las caídas, lo que lo convierte en una opción muy accesible para niños o personas que no están habituadas a los juegos de plataformas. Al mismo tiempo, los 74 desafíos progresivos y la búsqueda de todos los coleccionables ofrecen retos reales para quienes quieran ir más allá de la aventura principal. En modo local se puede jugar con hasta cuatro personas simultáneamente, y la compatibilidad con GameShare facilita compartir la experiencia incluso si no todos los jugadores disponen de una copia del juego. Es, en definitiva, un título pensado para disfrutar en compañía, ya sea en sofá o a través de internet. Para quienes jugaron y completaron Super Mario Bros. Wonder en la Switch original, el núcleo de la experiencia no ha cambiado: los mismos mundos, los mismos niveles principales, la misma historia. Las mejoras gráficas son visibles, pero no transformadoras. Para esos casos, Nintendo ofrece el Pack de Mejora que permite actualizar la versión original de Switch 1 por un precio menor que comprar el juego completo. También es justo mencionar que Wonder siempre fue un Mario 2D bastante amable en términos de dificultad, y esta edición no cambia esa tendencia. Los jugadores veteranos que busquen un desafío realmente exigente pueden encontrar que el juego no llega a los niveles de exigencia de otras entregas de la saga. Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition tomar uno de los mejores juegos de plataformas 2D de los últimos años y lo presenta de la mejor manera posible: más nítido, más completo, más pensado para jugar en compañía. Para quienes llegan a Wonder por primera vez, esta edición es, sin duda, la forma ideal de hacerlo. Para quienes ya lo conocen, la decisión dependerá de cuánto valor le den al contenido extra y a las mejoras técnicas. En cualquier caso, es un título que se posiciona entre las mejores opciones actuales del catálogo de Switch 2, especialmente para quienes buscan una experiencia divertida, accesible y para disfrutar con amigos o familia.