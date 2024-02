Se viene el iPhone 16: todo lo que tenés que saber del próximo celular de Apple

Hace poco más de una semana que aterrizó oficialmente el iPhone 15 en la Argentina. Sin embargo, en las redes ya se está hablando sobre el próximo smartphone de Apple, que llegaría con un chip más rápido y nuevo, además de cambios de diseño que remontan a los usuarios a la era del iPhone X.

Según las recientes filtraciones, las modificaciones correrán por parte del software más que del hardware; especialmente para asegurarse de que el iPhone 16 sea compatible con las prestaciones de las Apple Vision Pro, las gafas de realidad mixta que lanzó Apple a principios de febrero.

A pesar de la falta de una presentación oficial, la información se desprende de publicaciones de analistas reconocidos como Ming-Chi Kuo, quien suele predecir lanzamientos de nuevos productos de la tecnológica de Cupertino. A continuación, todos los detalles.

iPhone 16: como sería el último celular de Apple

Introducing iPhone 16 - Concept based on recently leaked schematic by @MajinBuOfficial

Renders by @shailesh__h pic.twitter.com/pV9ysIGxGI — RendersByShailesh (@shailesh__h) February 8, 2024

Se espera que, durante la segunda semana de septiembre, Apple lance entre cuatro o cinco modelos de iPhone 16 que podrían seguir la siguiente distribución:

iPhone 16

iPhone 16 Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max / iPhone 16 Ultra

En cuanto al diseño de estos dispositivos, se discute que podrían llegar a ver un aumento en el tamaño de las pantallas para los modelos más robustos, que pasarían a 6,3 y 6,9 pulgadas.

Además, Apple retomaría los sistemas fotográficos en formato vertical en vez del arreglo horizontal que venían luciendo los predecesores. A los usuarios más nostálgicos los remontará a las versiones del 2017, cuando los objetivos gran angular y ultra gran angular todavía estaban agrupados como en una pastilla.

La estructura interna de los móviles también cambiaría, empezando por la forma y el tamaño de la batería. Al respecto, el filtrador @MajinBuOficial comentó en X (antes Twitter): "Según la información que logré obtener, el nuevo iPhone 16 tendrá una batería de 3561 mAh, mientras que el 16 plus debería tener una batería de 4006 mAh y el 16 Pro Max debería estar equipado con una batería de 4676 mAh que ya no usa la forma L debido al rediseño de la estructura interna que mencioné. Del modelo Pro no he podido obtener información por el momento".