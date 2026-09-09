El mercado de los auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido (ANC) tiene una novedad: para acceder a las mejores prestaciones no siempre hace falta pagar precios de alta gama. Los nuevos Soundcore Space 2 son una buena demostración de eso, porque ofrecen una combinación de sonido, autonomía, comodidad y funciones que los acercan a modelos bastante más caros.

Visto de otra manera, son auriculares que prometen establecer un nuevo estándar de calidad para la gama media, y aquí analizaremos qué tanto cumplen.

Soundcore es un nombre que viene ganando terreno en el mercado internacional de audio. Es la marca especializada en sonido de Anker, conocida principalmente por sus cargadores, baterías y accesorios tecnológicos, y construyó su propuesta alrededor de una idea concreta: ofrecer funciones y prestaciones propias de productos premium a precios más accesibles. Los Space 2 son, justamente, una buena muestra de esa estrategia.

Los Soundcore Space 2 prometen cancelación de ruido efectiva y confort.

Cancelación de ruido: la gran sorpresa

El principal argumento de los Space 2 es su sistema de cancelación activa de ruido. Soundcore incorporó un sistema de cuatro etapas especialmente optimizado para las frecuencias bajas, que combina sensores, procesamiento, una cámara acústica optimizada y nuevos drivers de 40 mm.

En la práctica, el resultado es muy bueno. Los sonidos constantes y graves quedan considerablemente atenuados. Si bien la caja destaca que están optimizados para eliminar el ruido de un avión, también funcionan perfectamente para el día a día terrestre: el transporte público, el motor de un vehículo, el rumor de una oficina o el zumbido de un aire acondicionado quedan notablemente atenuados.

Se trata de una cancelación de ruido activa muy buena, que se acerca bastante –sin ser igual– a lo que ofrecen modelos como los Sony WH-1000XM6, bastante más caros.

Los Space 2 también permiten apagar la cancelación de ruido, usar modo transparencia (para escuchar más del exterior sin quitarse los auriculares) y, mediante la app, graduar el nivel de cancelación de ruido.

Los Space 2 junto a la bolsa de transporte, el cable de carga USB-C y el cable de audio de 3,5 mm.

En cuanto a los controles, los Space 2 apuestan por botones físicos. En uno de los laterales se encuentran el botón de encendido, los controles de volumen y el botón multifunción, que permite reproducir o pausar música y atender llamadas. Manteniendo presionados los botones de volumen también se puede avanzar o retroceder de pista. Del otro lado está el botón NC, que permite alternar entre la cancelación activa de ruido y el modo transparencia. El botón multifunción, además, puede configurarse desde la aplicación para activar funciones como el asistente de voz, la traducción con IA o el “modo siesta” (ver más abajo).

Los Space 2, cómodos y livianos

El diseño también juega a favor. Los Space 2 pesan 264 gramos y utilizan almohadillas de cuero sintético con espuma viscoelástica de recuperación lenta. Las copas son grandes y cubren bien la oreja, mientras que la vincha distribuye la presión de manera bastante uniforme.

Después de varias horas de uso, esa comodidad se convierte en uno de los puntos fuertes del producto. No son los auriculares más pequeños ni los más livianos del mercado, pero sí están pensados para sesiones prolongadas.

Las copas pueden girarse y plegarse para facilitar el transporte. Y los auriculares no vienen con un estuche rígido, sino una sencilla bolsa de transporte de tela que cumple su función de manera práctica (y es un recorte de costo bastante sensato).

Los Soundcore Space 2 son cómodos y cuentan con botones para una operación intuitiva.

A la derecha se pueden apreciar el puerto de carga USB y el conector de 3,5 mm.

Un sonido potente y divertido

En sonido, los Space 2 tienen una personalidad definida. No buscan una reproducción extremadamente plana o analítica, sino que apuntan a un audio energético, con graves marcados y contundentes, pero sin sacrificar completamente los medios y agudos.

Los drivers de 40 mm ayudan a conseguir un sonido con buen impacto en las frecuencias bajas y agudos suficientemente claros para considerarlos precisos. Para música electrónica, rock, pop, hip-hop o cualquier género donde el bajo tenga protagonismo, la experiencia resulta particularmente agradable.

Para quienes prefieren un perfil más neutral, probablemente sea necesario tocar un poco la ecualización. Y acá aparece otra de las virtudes de Soundcore: la aplicación para celular permite modificar el ecualizador con libertad. De hecho, en la app vienen muchos modos predefinidos (presets) para distintos géneros musicales, además de la posibilidad de aplicar ajustes personalizados. Asimismo, se puede utilizar HearID, una función que realiza una prueba auditiva y genera un perfil personalizado para el usuario.

También hay un modo de sonido 3D que modifica la presentación estéreo para generar una sensación más espacial. No reemplaza un sistema de audio envolvente real, pero puede resultar atractivo para determinadas canciones, películas o contenidos.

En materia de conectividad, además, soportan LDAC, el códec de alta calidad que permite transmitir más información de audio que SBC o AAC. Es un gran punto a favor para quienes se preocupan por la calidad de sonido.

Y también tienen conector para audio de 3,5 mm, lo que es otro plus. De hecho, en la caja viene un cable de esta clase, más bien finito y para cumplir, pero que funciona.

Tres vistas de la app de Soundcore: selección de cancelación de ruido, configuración del nivel de cancelación y selección de códec Bluetooth de alta calidad LDAC.

La app brinda muchas opciones para modificar el sonido a gusto y los auriculares responden muy bien a los ajustes.

Una batería que juega en otra categoría

Otro apartado donde los Space 2 directamente sobresalen es en autonomía. Soundcore promete hasta 70 horas sin cancelación de ruido y 50 horas con ANC activado. Aunque con LDAC activado se puede reducir un poco más, el hecho es que se puede andar toda una semana de uso normal con una carga, sin preocuparse.

Además, cinco minutos conectados al cargador permiten obtener hasta cuatro horas de reproducción. Para alguien que viaja frecuentemente, trabaja muchas horas con auriculares o simplemente no quiere estar pendiente del cargador, puede ser una diferencia importante.

Multipunto y funciones inteligentes

Los Space 2 también incorporan conexión multipunto mediante Bluetooth 6.1, por lo que pueden mantenerse conectados a dos dispositivos simultáneamente. El cambio automático entre, por ejemplo, una computadora y un teléfono resulta especialmente práctico para quienes trabajan con ambos equipos.

También cuentan con detección de uso: al quitarlos, la reproducción puede pausarse automáticamente y retomarse al volver a colocarlos.

Una función particularmente curiosa es Nap Mode (modo siesta). Desde la aplicación se puede activar la cancelación de ruido junto con sonidos relajantes almacenados directamente en los auriculares. De esta manera, se puede utilizar el equipo para descansar sin necesidad de mantener el teléfono reproduciendo el audio.

Auriculares cómodos: suenan bien y hasta te ayudan a dormir la siesta.

La aplicación Soundcore es, en general, uno de los puntos diferenciales del producto. Además del ecualizador, HearID y los controles de ANC, ofrece sonidos ambientales, meditaciones y otras herramientas de relajación.

Además, Space 2 incluso incorporan funciones de inteligencia artificial a través de Anka, el asistente de Soundcore, junto a traducción en tiempo real para más de 100 idiomas.

¿Para quién convienen?

Los Soundcore Space 2 tienen sentido especialmente para quienes viajan mucho, quienes buscan aislarse del ruido mientras trabajan o estudian y quienes quieren unos auriculares grandes, cómodos y con mucha batería sin entrar en precios premium. Su sonido también nos gusta mucho: juegan en primera y, si bien tiene su identidad sonora, ofrecen opciones de ajuste y ecualización para todos los gustos.

A fin de cuentas, quizás, su principal virtud sea el equilibrio. Por unos $ 210.799 (en la tienda oficial de Anker en Mercado Libre), ofrecen muy buena cancelación de ruido, sonido interesante, LDAC, conexión multipunto, una aplicación completa, comodidad y hasta 70 horas de autonomía.

De esa manera, los Space 2 son una de las alternativas más interesantes del segmento medio y marcan un paso notable para Soundcore en el mercado argentino, donde la marca desembarcó de manera oficial recientemente.

Soundcore Space 2: características destacadas