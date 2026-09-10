Saber si la red WiFi de una vivienda está siendo utilizada por personas no autorizadas es una preocupación común. Esta situación es particularmente relevante en hogares donde múltiples individuos comparten la conexión, lo que puede permitir que vecinos intenten acceder sin autorización.

Afortunadamente, existen métodos sencillos y gratuitos para verificar quién está conectado a tu WiFi y así mantener el control sobre la red.

Entender la configuración del enrutador

Para determinar de manera directa y sencilla quiénes están conectados a su red WiFi, es necesario acceder a la configuración del router. Se deben seguir estos pasos:

Acceder a la dirección IP del router a través del navegador web. Las direcciones IP más comunes son 192.168.0.1, 192.168.1.1 o 10.0.0.1, información que generalmente se encuentra en el manual del dispositivo.

Iniciar sesión utilizando el usuario y la contraseña. Si no se han modificado, estos suelen ser “admin” en ambos campos; se puede verificar la pegatina en el router o consultar el manual para confirmarlo.

Localizar una sección denominada “ Dispositivos conectados “, ” Clientes DHCP ” o similar. En esta sección se mostrará una lista de todos los dispositivos actualmente conectados, incluyendo su dirección MAC, IP y, en algunos casos, el nombre del dispositivo.

En routers que cuentan con sistemas WiFi Mesh o modelos más avanzados, las aplicaciones del fabricante, como Google WiFi o TP-Link Deco, permiten visualizar de manera sencilla quién está utilizando la red desde una interfaz amigable.

Software gratuito para analizar tu red en Windows

Otra opción práctica y rápida para usuarios de Windows es emplear software gratuito. Algunas aplicaciones recomendadas son:

Wireless Network Watcher: es una herramienta pequeña y ligera que escanea tu red y muestra todos los dispositivos conectados, con detalles de su dirección IP, MAC y nombre del dispositivo.

Acrylic WiFi: ofrece análisis avanzados y también permite detectar qué dispositivos están usando tu red.

Cómo descubrir quién está conectado al WiFi de tu casa: es sencillo y muy accesible (foto: archivo)

Consejos para proteger tu contraseña y asegurar tu WiFi

Cambie la contraseña de manera regular para evitar accesos no autorizados.

Utilizar cifrado WPA3 o WPA2 en la configuración del router , dado que son protocolos más seguros.

Activar el filtrado por dirección MAC para permitir únicamente dispositivos específicos.

Desactivar la función WPS si no se utiliza, ya que puede presentar vulnerabilidades.

Cómo reconozco si hay intrusos en mi WiFi

Si se observa una disminución en la velocidad de internet, dispositivos desconocidos en la lista de conexiones o conexiones intermitentes, esto puede indicar que un tercero no autorizado está utilizando tu WiFi. En tal caso, es indispensable cambiar la contraseña de inmediato y verificar quiénes están conectados.

Realizar revisiones periódicas de los dispositivos conectados es lo mejor para garantizar una red eficiente y segura.

Protege tu red WiFi: consejos y herramientas esenciales

Cualquier usuario que sospeche de accesos no autorizados puede tomar medidas adicionales para proteger su red. Además de cambiar la contraseña regularmente, es recomendable habilitar el cifrado WPA3 o WPA2 en la configuración del router, lo que proporciona una capa extra de seguridad.

También se sugiere desactivar la función WPS, ya que puede ser un punto vulnerable para intrusos.