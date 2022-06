Netflix ya empieza a controlar las cuentas que comparten claves: cómo lo hacen y cuál es el castigo

Netflix perdió usuarios por primera vez en una década durante este año y desde la empresa se empezaron a mover para poder remediar la situación en término económicos, principalmente implementando nuevos planes de suscripción y estrategias de cobro diferentes a las que tienen actualmente .

Y una de las más populares entre los ejecutivos del gigante del streaming es la implementación de un cobro diferencial para aquellas personas que quieran compartir cuentas con sus amigos.

Según se pudo saber en las últimas horas, la empresa realizó una prueba con sus clientes en Perú, Chile y Costa Rica donde se les pidió que pagaran más por compartir las contraseñas de sus cuentas fuera de casa .

Cuándo comenzará Netflix a cobrar por compartir contraseñas

Por el momento, y en base a los resultados del experimento mencionado, se esperará un tiempo hasta implementar un cambio en los planes de Netflix que incluya un pago extra para compartir contraseñas.

En Perú se vio especialmente como Netflix todavía no tiene definido como hacer para cobrar a un cliente que comparte su cuenta. Mientras que si se estableció que las cuentas pueden estar en un número limitado de hogares a la vez, la realidad es que no se impuso ninguna sanción a los usuarios que no sigan esa regla .

E incluso se vio como la nueva modalidad de cobro (que incluye el pago de u$s 2 extra por cada nuevo hogar que se agrega) fue razón suficiente para que algunos clientes dieran directamente de baja el servicio .

Cuáles serán los aumentos de Netflix en Argentina

Mientras que este aumento para el servicio en caso de querer agregar "hogares" y compartir contraseñas todavía no está confirmado, si se anunció un aumento para junio en todos los planes de Netflix para Argentina.

Según la publicación oficial, se trata de una suba del 27% que se realizará sobre la suscripción del mes de junio y que dejará el valor de los distintos planes de la siguiente manera :