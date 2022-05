Llegan nuevas laptops Lenovo a romper el mercado en Argentina: qué tienen, cuánto valen y cuándo llegan

El mundo de las computadoras avanza casi a la misma velocidad que el de los celulares, con sus productos innovando cada año con el objetivo de conseguir mejores rendimientos y un uso de la energía más eficiente .

Y Lenovo no se queda afuera, con el anuncio por el lanzamiento de la última generación de computadoras Yoga demostrando como desde la empresa buscan ofrecer los últimos avances tecnológicos y técnicos a sus consumidores .

Con su fecha de salida al mercado estimándose para julio de este año -y precios que superan en la mayoría de los casos los u$s 1000-, es importante analizar este anuncio con tiempo para poder decidir si vale la pena adquirir uno de estos nuevos modelos .

Con esto en mente, a continuación se repasan todos los detalles de estas nuevas computadoras de Lenovo de la línea Yoga.

Lenovo también lanza una nueva computadora de escritorio.

QUÉ TRAEN LAS NUEVAS COMPUTADORAS DE LENOVO

Según compartieron desde la empresa, la nueva generación de computadoras Yoga llegarán todas con Windows 11 instalado con cinco nuevos modelos y cuatro modelos que se actualizan gracias a un relanzamiento .

La insignia será la Yoga Slim 9i, una laptop de 14 pulgadas que se destaca por tener una pantalla OLED táctil con una definición 4K y un procesadores Intel Evo Core de 12° generación. La misma se podrá conseguir por u$s 1800 sin contar impuestos ni tarifas adicionales .

En cuanto al resto de los modelos lanzados, los mismos son:

Yoga Slim 7i Pro X por u$s 1700

Yoga Slim 7 Pro X por u$s 1500

Yoga Slim 7i Carbon por u$s 1300

Yoga AIO 7 (no tiene precio anticipado)

Por otro lado, también se renovarán las laptops Yoga Slim 7 Pro de 14 y 16 pulgadas (con un valor de u$s 1500 y u$s 1600 cada una), Yoga Slim 7i Pro (con un valor de u$s 1200) y Yoga 7 (que no tiene precio anticipado) .

"La vida híbrida es la nueva norma que ha inspirado el desarrollo de esta nueva generación de dispositivos de Lenovo Yoga", aseguró Ouyang Jun, vicepresidente y director general de Lenovo del segmento de negocio de consumo de Intelligent Devices Group.