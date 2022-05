Trabaja en Amazon y le pagan por 'no hacer nada': el TikTok viral que generó controversia en las redes

La tecnología se instaló en nuestro día a día e inclusive en el ámbito laboral. La facilidad para difundir y viralizar un video -como en TikTok, Instagram o YouTube- generó que las personas muestren cada vez más sus rutinas diarias y los quehaceres de su trabajo de formas que de otra manera sería imposible visualizar.

Empleados de McDonald's colgándose cámaras en el pecho para filmar el proceso de elaboración de una Big Mac, trabajadores de heladerías mostrando cómo fabrican sus productos tras bambalinas o inclusive azafatas que sacan a relucir los secretos mejor guardados por las aerolíneas para los futuros pasajeros... hay un sinfín de posibilidades que los usuarios están dispuestos a mostrar y ver.

Sin embargo, las redes pueden ser utilizados para visibilizar casos diametralmente opuestos: el de la escasez de tareas laborales. Ese es el caso de una usuaria de TikTok, quien publicó un video contando cómo le pagan por no hacer absolutamente nada: una historia que atrajo la atención de millones de personas en redes, ya que pertenece al eslabón productivo de Amazon, una de las compañías más grandes y valiosas del mundo.

Así lo visualizó Lauren, una joven que compartió un vídeo de su día en el trabajo y rápidamente se hizo viral arrasando en TikTok por una peculiaridad: le pagaban por estar sentada durante horas esperando a que le asignaran una tarea.

Inclusive, esta situación no abarca solamente a su puesto sino que se puede ver cómo múltiples empleados estaban apoyados en la pared haciendo tiempo mientras esperaban que se les asignara una tarea para poder trabajar.

"Han estado ofreciendo VTO (tiempo libre voluntario que la empresa no paga) pero nadie lo acepta, excepto una pequeña cantidad de personas", explicaba la joven sobre la respuesta que tuvo Amazon para resolver la inactividad de los trabajadores mientras añadía que "Me pagan por no hacer nada".

El video viral que muestra todo lo que se puede comprar en la Argentina por u$s 5



El secreto de esta chica de 25 para ahorrar u$s 100.000 hasta ahora: cómo hizo



Los empleados inclusive optaban por sentarse en el suelo , ya que no había ningún lugar habilitado para que los empleados pudieran esperar sentados.

En cuestión de días, el video sumó casi medio millón de likes y generó controversia por las condiciones de trabajo y los pactos contractuales con la empresa: "Es molesto llegar al trabajo y que te ofrezcan tiempo libre como voluntario ni siquiera una hora después de registrarte. Acabo de llegar, no me voy a ir a casa", marcaban desde los comentarios.

Otros criticaron a Lauren, asegurando que debería estar contenta por estar cobrando por no hacer absolutamente nada y que podría estar aprovechando estas horas de trabajo que le están pagando leyendo o mirando series .

Representantes de trabajadores de un centro logístico de Amazon en Nueva York pidiendo el reconocimiento del primer sindicato formado en la empresa

Semanas atrás, un centro logístico en la ciudad de Nueva York votó a favor de crear el primer sindicato estadounidense de Amazon, un resultado que la minorista está impugnando.

El relato de la joven usuaria de TikTok trajo a colación la discusión por la sindicalización en los Estados Unidos: "Los empleados deben contar con las comodidades básicas, como mínimo, debe poder esperar en la sala de descanso", asegura un usuario.