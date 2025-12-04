La marca china Nubia anunció el lanzamiento en Argentina del nuevo Nubia Air, un smartphone ultradelgado de gama media que combina diseño, rendimiento y producción en el país.

Ensamblado en Tierra del Fuego, el nuevo modelo se posiciona como el dispositivo más accesible dentro del segmento de smartphones slim a un precio de lanzamiento de $ 529.999.

Un teléfono delgado y ligero

El equipo cuenta con un diseño ultradelgado de tan solo 6,7 mm de grosor en la sección de las cámaras (5,9 mm en el resto del cuerpo) y un peso de 172 gramos. De esta manera, es el smartphone más fino y más liviano fabricado en el país del mercado.

Tiene un perfil compacto y cómodo para el uso diario. Su pantalla es de 6,78″ con un display AMOLED de resolución 1,5K (1224 x 2720 px) y tasa de refresco de 120Hz, que puede resultar ideal para redes sociales, videos y multitarea fluida.

Tiene una resistencia con respaldo IP68 e IP69 que cuida el equipo en el polvo y el agua a una profundidad de 1,5m y hasta 30 minutos (también con temperaturas de hasta 80°C y chorros de agua caliente de alta presión). Además, es resistente a caídas y rayaduras gracias al uso de Gorilla Glass 7i.

El Nubia Air viene en dos versiones: dorado y negro.

La cámara con IA del Nubia Air

En cuanto a su cámara, tiene un sistema triple con un sensor principal de 50 MP + 2 MP de cámara profundidad y una cámara frontal de 20 MP. El funcionamiento para capturar fotografías está guiado por inteligencia artificial (IA) con modos como “Supernoche IA” que amplía el rango dinámico de escenas oscuras, elimina el ruido de la imágen y mejora los detalles oscuros, y “AI HDR” con un alto rango dinámico que acomoda automáticamente las luces y las sombras. Por otro lado, para la creación de vídeos cuenta con una función dinámica para grabar con su cámara principal y frontal al mismo tiempo.

El Nubia Air integra un procesador octa-core (Unisoc T8300), un amplio espacio de almacenamiento de 256 GB y 8 GB de memoria RAM física.

Su batería es de 5000 mAh y cuenta con un cargador de carga rápida de 33W. Además, llega en colores negro y dorado, y cuenta con una conectividad moderna compatible con redes 5G y tecnología NFC. Como todo el portafolio de la marca incorpora el cargador, cable de datos, funda y auriculares.

El Nubia Air es un ultradelgado que pesa solo 172 gramos.

“Al igual que el 90% de todos los productos que se comercializan en el país, este dispositivo también es producido en Tierra del Fuego, reafirmando el compromiso de la marca en Argentina y su industria, con todos sus estándares globales y sumando valor local en cada unidad. Esto permite ofrecer un smartphone totalmente competitivo en calidad y precio, y garantiza la distribución en todo el país”, destacaron desde Nubia.

A partir del 11 de diciembre el equipo ya estará disponible en la tienda oficial de Nubia de Mercado Libre y los principales retailers del país.