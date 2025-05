Samsung lanzó su celular Galaxy más delgado: es un tanque con IA y súper pantalla

Samsung dio un golpe de efecto en el segmento premium con el lanzamiento del Galaxy S25 Edge, un celular que redefine el concepto de delgadez en el ámbito móvil. Con apenas 5,8 milímetros de grosor y un peso de 163 gramos, el S25 Edge se convierte en el teléfono más delgado de la historia de la marca, a la vez que plantea una apuesta por la elegancia y la portabilidad sin sacrificar potencia ni prestaciones avanzadas.

Este nuevo integrante de la familia Galaxy S25 presume de un chasis de titanio de alta resistencia, protección IP68 frente al polvo y al agua, y una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas QHD+ con tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, protegida por Gorilla Glass Ceramic 2, una aleación vitrocerámica de última generación que promete mayor dureza y transparencia.

Un celular delgado, pero potente

En su interior, el Galaxy S25 Edge integra el potente procesador Snapdragon 8 Elite (el mismo que en el Galaxy S25 Ultra), acompañado de 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 o 512 GB. La batería integrada es de 3.900 mAh y ofrece carga rápida por cable e inalámbrica, así como la función PowerShare para recargar otros dispositivos compatibles.

El apartado fotográfico también destaca, con una cámara principal de 200 MP, ultra gran angular de 12 MP y frontal de 12 MP, todas potenciadas por Galaxy AI y Gemini Live, que permiten ediciones en tiempo real y comandos contextuales mediante inteligencia artificial.

El nuevo Galaxy S25 Edge sorprende por su delgadez.

Inteligencia artificial y seguridad

El nuevo Galaxy S25 Edge incorpora tecnología Galaxy AI en diversos aspectos del dispositivo, lo que la compañía describe como experiencias de inteligencia artificial "más naturales y conscientes del contexto". La empresa asegura que el dispositivo ofrece funciones de inteligencia artificial personalizadas y multimodales, mientras promete mantener la seguridad de los datos personales.

De acuerdo con la información proporcionada por Samsung, el Galaxy S25 Edge, al igual que la serie Galaxy S25, incluye agentes de IA que operan en múltiples aplicaciones. Las funciones "Now Brief" y "Now Bar" presentan, según indica la compañía, integraciones con aplicaciones de terceros orientadas a facilitar recordatorios durante actividades cotidianas.

La colaboración entre Samsung y Google permite que el dispositivo incorpore las últimas actualizaciones de "Gemini". La empresa surcoreana destaca que funciones como la cámara y pantalla compartida de Gemini Live permitirían a los usuarios mostrar contenido mientras mantienen una conversación en tiempo real.

El Galaxy S25 Edge está disponible en distintas presentaciones de color.

Samsung afirma que las funciones de Galaxy AI en el S25 Edge están diseñadas priorizando la privacidad. La compañía sostiene que el procesamiento de IA en el dispositivo, junto con la tecnología "Samsung Knox Vault", mantendría los datos seguros, en línea con lo que describe como su "compromiso inquebrantable" con la privacidad.

Qué precio tiene el nuevo Galaxy S25 Edge

El S25 Edge llega con Android 15 y One UI 7, prometiendo siete años de actualizaciones. Todavía sin precio para la Argentina, en los Estados Unidos, el equipo tiene un valor de lista de u$s 1.099 para la versión de 256 GB y de u$s 1.219 para la de 512 GB.