La marca Samsung presentó su nuevo televisor OLED de 83 pulgadas S95F, un modelo que promete innovación en calidad de imagen, inteligencia artificial y beneficios pensados para mejorar la experiencia de compra. En un contexto donde los usuarios buscan opciones para disfrutar competencias internacionales desde sus hogares, las pantallas de gran tamaño y alta calidad de imagen se vuelven protagonistas. En este sentido, el nuevo integrante de la línea Vision AI de Samsung está diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva en cada partido. El nuevo OLED de 83” incorpora Vision AI, el ecosistema de inteligencia artificial de Samsung que analiza en tiempo real lo que sucede en pantalla para optimizar automáticamente imagen y sonido. Esta tecnología se integra dentro de la propuesta más amplia de la marca, presente en distintas categorías de televisores premium, que combinan inteligencia artificial con diferentes tecnologías de panel para adaptarse a cada tipo de usuario y experiencia. Entre sus principales capacidades se destacan: Samsung asegura que el nuevo OLED de 83” S95F también responde a las exigencias del gaming actual, combinando fluidez, velocidad de respuesta y calidad visual. En este sentido, ofrece: Estas características convierten al televisor en una opción ideal tanto para consolas de última generación para gaming. Por otra parte, el diseño del nuevo OLED de 83” acompaña su propuesta tecnológica con una estética minimalista. Sus marcos ultra delgados y perfil estilizado permiten que la imagen sea la protagonista, potenciando la sensación de inmersión en pantallas de gran tamaño y facilitando su integración en distintos espacios del hogar. El lanzamiento en Argentina está acompañado por una serie de beneficios pensados para facilitar el acceso a esta categoría premium: El nuevo OLED de 83” ya se encuentra disponible en Argentina a través de la tienda online oficial de Samsung a un precio de $ 11.999.999.