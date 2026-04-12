Cuando el celular comienza a funcionar con lentitud sin previo aviso, o las aplicaciones demoran en abrir, la pantalla se bloquea y la respuesta del sistema se percibe con más dificultades, existen soluciones fáciles de aplicar. Si bien estos síntomas afectan la experiencia de uso y muchas veces generan la impresión de que el dispositivo quedó obsoleto, podría tratarse de un problema reversible con algunos ajustes simples. El rendimiento de los celulares depende de diferentes factores, desde la cantidad de aplicaciones instaladas hasta la configuración de recursos visuales y el espacio disponible en la memoria interna. Por eso, existen medidas concretas que ayudan a acelerar el funcionamiento del dispositivo y prolongar su vida útil. Los especialistas apuntan a disminuir o eliminar animaciones y efectos gráficos para liberar ciclos tanto de GPU como de CPU. Para realizar este ajuste, es necesario acceder al apartado de 'Opciones de desarrollador’, que está disponible en los ajustes del sistema de la mayoría de los celulares Android actuales. El procedimiento consiste en: Situarse en AjustesDirigirse a Opciones de desarrolladorModificar las escalas de animación de ventana, transición y duración de animador: todas deben quedar configuradas en “Animación desactivada”. Esto permite que el dispositivo redirija la potencia de procesamiento a las tareas esenciales y aplicaciones prioritarias, mejorando la velocidad general de operación Por otra parte, el almacenamiento interno colapsa cuando la cantidad de archivos, fotos, videos y aplicaciones supera la capacidad diseñada por el fabricante. En este caso, se puede eliminar aplicaciones en desuso mediante el menú de Ajustes, para dejar espacio libre y así acelerar las tareas diarias. También existe la alternativa de instalar versiones “Lite” de aplicaciones populares, las cuales prescinden de efectos visuales secundarios y consumen menos espacio y potencia de proceso. Es clave descargar estas variantes exclusivamente desde tiendas oficiales como Google Play Store. Otro punto central es limpiar la memoria cachéde manera periódica para liberar sectores de almacenamiento ocupados innecesariamente. Mantener un mínimo de espacio libre permite al teléfono trabajar con mayor agilidad y reducir tiempos de respuesta.