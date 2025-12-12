El fabricante chino Honor anunció la llegada del Honor X7d al portafolio de Claro Argentina, lo que marca la primera incorporación de un smartphone de Honor al mercado local. El dispositivo se destaca por su resistencia: soporta caídas de hasta 1,8 metros, cuenta con certificación internacional SGS Premium y ofrece protección IP65 contra salpicaduras y polvo.

Pensado para la vida cotidiana –donde un descuido puede terminar en una pantalla rota o un teléfono inutilizable– el Honor X7d incorpora un diseño reforzado que distribuye el impacto para reducir daños y mantener el funcionamiento incluso después de golpes inesperados. Esto le permite adaptarse a entornos de uso real: desde resbalones en la oficina o la casa hasta caídas comunes en movimiento. La protección IP65 complementa este enfoque, dado que asegura un desempeño sólido frente a lloviznas, derrames o uso con dedos húmedos.

A su durabilidad se suma una batería dual de 6500 mAh, que promete resistir un uso uso intenso de más allá de 5 años sin sufrir degradación significativa.

Pantalla y hardware del nuevo smartphone Honor

El nuevo celular de Honor tiene pantalla de 6,77 pulgadas con frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. La resolución es de 720 x 1610 píxeles.

El procesamiento está a cargo de un chip Qualcomm Snapdragon 685 de 8 núcleos, que está acompañado por 8 GB de memoria RAM física.

En tanto, el almacenamiento interno es de 256 GB.

El nuevo Honor X7d trae cámara principal de 108 MP.

La cámara del Honor X7d

El equipo también integra una cámara de 108MP, acompañado por una cámara de profundidad de 2 MP. Graba video de hasta 1080P y posee zoom digital de hasta 8X.

En tanto, la cámara frontal es de 8 MP y también es capaz de grabar video a 1080P.

El equipo también posee un Botón IA dedicado que permite acceder rápidamente a funciones como traducción instantánea o búsqueda inteligente, reforzando su perfil como un smartphone práctico y confiable.

Cuánto cuesta el celular Honor en Claro

Desde Honor explicaron que la decisión de lanzar este modelo con Claro responde a una combinación de accesibilidad y afinidad con los usuarios del operador. “La presencia nacional de Claro asegura disponibilidad en todo el país, mientras que su base de clientes coincide con el público que valora la resistencia real y la confiabilidad en el uso diario”.

Como oferta de lanzamiento, el Honor X7d se ofrece en la tienda de Claro en 12 cuotas o con un 20% de descuento en un solo pago, con lo que queda a $ 467.499 (precio de lista de $ 549.999).

David Moheno, Director de Comunicación y Relaciones Públicas, Honor Latam, afirmó: “Sabemos que el uso intensivo y la vida cotidiana exigen dispositivos más resistentes, preparados para los imprevistos además de brindar una batería de 6500 mAh, la más durable en su segmento, no solo por su autonomía en el día a día, sino por su capacidad de mantenerse libre de degradación más allá de 5 años Por eso, la llegada del Honor X7d al portafolio de Claro es tan relevante: combinamos un equipo diseñado para soportar caídas y brindar un desempeño excepcional en condiciones reales, con la amplia disponibilidad y las opciones de acceso que ofrece Claro en todo el país”.