Este es el mejor celular del mundo según expertos: ¿Cuánto sale y dónde se consigue?

En la competencia de los smartphones, es de saber que Apple se lleva una cuota importante del mercado. Sin embargo, lo que no era de esperarse es que en un evento donde se suelen presentar todas las novedades del universo Android, la empresa de la media manzana se llevara el mayor galardón.

Estamos hablando del Mobile World Congress (MWC) 2023, donde Xiaomi expuso su prototipo de carga rápida en 5 minutos y Motorola sorprendió con su propia versión de un móvil con pantalla enrollable. Sin embargo, el único dispositivo que se llevó la corona al mejor celular del 2022 fue ni más ni menos que el iPhone 14 Pro. A continuación, todos los detalles.

ANSES efectivizó la suba de las Asignaciones Familiares: cómo quedan los nuevos montos, requisitos y fecha de cobro de marzo 2023



Moratoria previsional: cuándo entrará en vigencia y cómo será la demanda de turnos



¿Qué celular es el mejor del momento?

El Mobile World Congress (MWC), el mayor evento relacionado con la tecnología y la movilidad se celebró en Barcelona del 27 de febrero al 2 de marzo de 2023.

Allí, analistas, periodistas y personalidades influyentes de la industria votaron al iPhone 14 Pro como el mejor celular del 2022, por encima de Samsung, Xiaomi y otras grandes marcas.

El proceso de decisión tiene en cuenta el rendimiento, liderazgo y la innovación del producto, además de que debe tratarse de un dispositivo lanzado al mercado durante enero de 2022 y diciembre de 2022.

Pasa cada 4 años y hace explotar los precios: el dato que todos los inversores necesitan ver



Mejor que el plazo fijo: estas inversiones se pagan en pesos y prometen más ganancias en dólares



Como si fuese poco, el reciente lanzamiento de Apple también se llevó el premio a la mayor innovación en un dispositivo por su función de Emergencia SOS mediante satélite que incorpora esta línea de teléfonos.

En cuanto al top 5 de los mejores móviles, le siguieron a Apple todos dispositivos de sistema operativo Android, con la sorpresa de un equipo de gama media como el Nothing Phone:

Google Pixel 7 Pro Nothing Phone (1) Samsung Galaxy Z Flip4 Samsung Galaxy S22 Ultra

iPhone 14 Pro: cuánto sale y dónde se cómo conseguirlo en Argentina

Por el momento, el iPhone 14 y su versión Pro no están disponibles oficialmente en Argentina. Sin embargo, pueden encontrarse algunas ofertas de venta a través de la plataforma de Mercado Libre, donde los precios rondan los $ 665.000 para el modelo de 128 GB.

Sino, otra alternativa es comprarlo mediante tiendas extranjeras como Amazon e ingresarlo al territorio nacional con empresas tipo courrier como Aerobox. Esta firma facilita importaciones de cualquier tienda online de Estados Unidos y China, sin trámites de AFIP ni de Aduana. Además, ofrece "importar a dólar oficial sin el 75%", por lo que llevaría el cambio a un número más barato para la importación.

Acorde a la página oficial de Apple, el nuevo iPhone 14 estará disponible a un precio oficial desde u$s 799, mismo nivel de precio que el modelo del año anterior. Mientras que el iPhone 14 Plus estará disponible a un precio oficial desde u$s 899. Finalmente, la versión pro estará disponible a un precio oficial desde u$s 999; mientras que el precio del iPhone 14 Pro Max será desde u$s 1099.