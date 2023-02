Mercado Libre: cómo logró tener ganancias y facturación récord mientras otras gigantes están en crisis

Marcos Galperin, el fundador de MercadoLibre, festejó ayer los resultados que el gigante de comercio electrónico informó a los accionistas como cierre del cuarto trimestre de 2022. Los número superaron las previsiones del mercado, con ganancias y facturación récord, un hecho que en exclusiva explicó a El Cronista el presidente de la compañía, Juan Martín de la Serna .

Los ingresos de MercadoLibre totalizaron u$s 3002 millones (cuando los analistas proyectaban u$s 2960 millones) y fueron 56% superiores a los del cuarto trimestre del año anterior. En todo el año, la facturación superó los u$s 10.000 millones, con ganancias por casi u$s 165 millones en el último trimestre.

MercadoLibre logró también que el beneficio por acción fuera de u$s 3,25 (un 35% más de los u$s 2,40 esperados). La acción de la compañía en el Nasdaq subió más de un 6% en el after market del día del anuncio.

Las buenas noticias para la compañía estuvieron impulsadas por varios factores. Uno de los más relevantes fue el importante crecimiento de la fintech Mercado Pago, que multiplicó por cinco los ingresos en los últimos 3 años.



Datos más importantes del balance de MercadoLibre

Durante los últimos 12 meses, MercadoLibre procesó más de u$s 1000 millones en pagos, generó más de u$s 10.000 millones de ingresos netos (+49% interanual) y realizó más de 1000 millones de envíos a través de Mercado Envíos.

El volumen de mercaderías despachadas creció 35% durante el cuarto trimestre de 2022. Fue acompañado por una mayor velocidad de entrega, por una mejora en la estrategia de logística en la región (especialmente en Brasil, México y Chile).



El volumen total de pagos registró un aumento del 45% interanual . Desde la propia compañía resaltaron que lograron alcanzar más de 44 millones de usuarios únicos activos al cierre del último trimestre de 2022, lo que representa una cifra récord.

El total de activos bajo administración (AUM,) totalizó u$s 1900 millones, un incremento del 57,5% en relación al mismo período del año anterior.



Los datos del balance muestran además que la Argentina permanece como el segundo mercado más importante para la compañía, con un aporte del 23,7% a los ingresos totales anuales.

El país superó a México, que contribuye con un 17,7% de los ingresos. Mientras que, Brasil sigue representando la geografía de mayor relevancia, generando el 53,8% de los ingresos totales de MercadoLibre en 2022.

Con estos resultados, MercadoLibre mostró como logró navegar con éxito la inestabilidad macroeconómica en la región, que además tuvo un importante impacto en el sector tecnológico, donde gigantes como Google y Amazon se vieron empujadas a reducir sus estructuras.

Exclusivo: Las razones de los resultados récord de MercadoLibre, según su propio CEO

Según explicó De la Serna a El Cronista, una de las claves del éxito de MercadoLibre es la sostenibilidad en el proyecto de la compañía, sin embarcarse en grandes proyectos fuera del core y basados en financiación incierta.

"Nosotros seguimos invirtiendo en un año que fue muy complicado para todos, incluso con muchas compañías despidiendo gente. Tomamos las decisiones que correspondían en cada momento sin ninguna que haya sido drástica, todo lo contrario", dijo De la Serna.

Juan Martín de la Serna, presidente de MercadoLibre

El número uno en la Argentina, agregó: "Hoy debemos estar en el mejor momento de la historia de MercadoLibre. Incluso en tiempos de un mundo ya completamente ilíquido, la compañía tiene fondos para invertir. Tenemos una posición de mercado en la que hemos ganado a lo largo del año market share, incluso en este sector tan competitivo con grandes compañías".

"Tuvimos la habilidad de haber visto a tiempo un modelo que implementamos que es el de crecimiento con rentabilidad, dijo De la Serna y destacó también el desarrollo del brazo financiero de la empresa. "Mercado Pago, por lejos, se sigue consolidando como la opción digital más importante y allí seguimos ofreciendo servicios adicionales", señaló.