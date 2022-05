El truco de WhatsApp para saber cómo te agendo un contacto sin que lo sepa

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo, por lo que sus funciones suelen ser relativamente sencillas de usar para mantener esta idea de "simpleza" que la volvió tan popular durante los últimos años .

La comedia de una hora y media que la rompe en Netflix y ya es la segunda más vista



Le decían que se vestía como payaso y hoy factura millones con sus pantalones pijama para salir



Pero a pesar de eso, existen una serie de herramientas y detalles que solamente se notan si se presta atención especial a la aplicación -algo que no suelen hacer los usuarios más casuales- .

Y una de ellas es la forma en la cuál se puede verificar si un contacto te tiene o no agendado. A continuación se explica todo sobre esta función que prácticamente nadie conoce de la app.

Cómo saber si me tienen agendado en WhatsAp

Para poder saber si te tienen agendado usando WhatsApp lo primero que se tiene que hacer es crear una nueva lista de difunsión con todos los contactos que estén en duda.

Una vez armada, se envía un mensaje y se espera a que le llegue a todos (no debería demorar más de unos minutos). A los usuarios que no les llegue el mensaje -pero igual aparezcan conectados- significa que no te tienen agendado en su lista de contactos .

Coldplay agregó una nueva fecha en Argentina: ¿cuándo salen las entradas?



Bill Gates predijo la nueva viruela de mono: cuándo lo dijo y qué advertencia hizo



Esta modalidad tiene como ventaja que se brinda esta información sin tener que utilizar una aplicación extra, algo que además de ser un paso inecesario puede generar problemas al usar WhatsApp -e incluso puede causar un cierre de la cuenta- .

Qué actualizaciones se vienen a WhatsApp