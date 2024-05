El botón misterioso que está en todos los celulares y hace que las llamadas vuelen: cómo activarlo

En un mundo cada vez más digitalizado, los celulares son casi una extensión de la mano. A pesar de esto, son pocos los usuarios que conocen en detalle todas las prestaciones que ofrecen los móviles y cómo beneficiarse de ellas.

Por ejemplo, la gran mayoría de los smartphones cuenta con una opción para optimizar las llamadas y así evitar que haya interferencias o problemas con la calidad de sonido. Sin embargo, se trata de una función un poco oculta, por lo que suele pasar por desapercibida.

Se trata del ajuste ‘llamadas WiFi', disponible tanto para celulares con sistema operativo Android como iOS. A continuación, todos los detalles.





Para iPhone y Android: cómo mejorar la calidad de las llamadas

El botón de llamadas WiFi, también conocido como Llamadas WiFi o Voz WiFi, te permite realizar y recibir llamadas telefónicas a través de una red WiFi en lugar de la red móvil tradicional. Esto puede ser útil en situaciones donde la señal es débil o inexistente, como en sótanos, edificios o áreas rurales.

El proceso para activar dicho ajuste en los celulares con sistema operativo Android o iOS es simple, y consta de unos pocos pasos:

Abrir la configuración del celular.

Buscar la opción de servicio móvil o en el buscador llamadas WiFi.

Activar la opción ‘Llamadas WiFi' de manera manual.

Si no se ve la opción de llamadas WiFi, es posible que el operador no la admita o que aún no esté disponible en tu dispositivo.