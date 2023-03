Cómo es la estafa Netflix que vacía cuentas bancarias y ya cayó hasta la ex de Tinelli

No es novedad que Argentina tiene un serio problema en lo que respecta a las estafas virtuales. Dentro de esta actividad delictiva, los bancos suelen ser uno de los blancos predilectos dadas las grandes oportunidades económicas que estas entidades representan. Adicionalmente, las estafas más eficaces son aquellas que se aprovechan de algún señuelo para atraer la atención de las posibles víctimas y dirigirlos a actividades peligrosas como dar sus datos personales o sus credenciales.

Así fue el caso de una reciente estafa que se esconde tras la pantalla de Netflix para robar credenciales bancarias a los clientes de la empresa. Una de las víctimas más recientes es una mediática, la ex esposa del conductor Marcelo Tinelli.

Recientemente, Solead Aquino sufrió una estafa . "Gente amiga, tengan cuidado", advirtió a través de redes sociales. Y, sin dar demasiado detalle de lo ocurrido, explicó que a través de un llamado de una supuesta plataforma de streaming le terminaron sacando los datos para hackearle la cuenta del banco. "¡Me extrajeron lo que me quedaba!", se lamentó.

Aquino explicó en redes sociales que lograron entrar a su cuenta bancaria.

Cómo fue la estafa de Netflix

"Caí como una chorlita. El domingo, con 40 grados de calor, estaba sin Netflix. Y me agarró una desesperación, así que googlé el teléfono de la empresa y me saltó un WhatsApp. Empecé a mandar mensajes ahí como una loca, pero no me daban bolilla. Y, como a las dos horas, me llaman de un número que tenía el logo de la plataforma", comenzó su relato.

"Me atendió un cordobés que me fue guiando con el televisor. Y después me dijo: ‘Lo que pasa es que sale que usted no pagó'. Yo sabía que había pagado con la tarjeta. Entonces me pidió las últimas cifras, el banco... Y, sin haberle dado ninguna clave, entró a mi cuenta. ¡No sé cómo lo hizo! Y me sacó 5 lucas, nada más. ¡Pero son 5 lucas! . Así que terminé a la noche en la comisaría con un expediente interminable".

"Bloqueé mi clave urgente. Y, con este calor, tuve que ir al banco a sacar una nueva. El problema es que, si mañana me depositan algo que tengo que cobrar, ellos tienen acceso para sacarme el dinero. ¡Mirá cómo están de alertas! De hecho, me contaba el oficial que me tomó la denuncia que está lleno de estafadores y que hay que tener cuidado con todo. No hay que atender a nadie ni dar un número de nada . Yo me confié porque vi el logo, pero me dicen que se preparan para eso", señaló.

Si bien la víctima no dio detalles de cómo fue la estafa, puede especularse que se trata de un caso de web spoofing y robo de tarjetas . Los ciberdelincuentes crean sitios web falsos que imitan a servicios reales y los colocan entre las primeras búsquedas de Google. Así, cuando un usuario tiene un problema con dicho producto o servicio aparecerá entre los primeros resultados el sitio web trucho. En el caso de Aquino, se contacto con un supuesto soporte de Netflix que en realidad le robó datos bancarios sensibles.

Es posible que, si efectivamente la víctima solo dio "tres números" de la tarjeta, que o bien sean los datos CVV (Código Valor de Validación o Verificación, los tres números de atrás de la tarjeta) que permiten utilizar la tarjeta o que haya sido una manera de vincular la identidad de la persona con otro número de tarjeta. Esto sucede porque muchas veces los ciberdelincuentes tienen grandes bases de datos de tarjetas pero no saben a qué usuarios pertenece . Si pueden confirmar esa información, se abren nuevas puertas a otros vectores de ataque y otros tipos de estafas.

La recomendación general es nunca brindar datos sensibles por teléfono ya que las empresas no los piden oficialmente. Por otro lado, siempre usar los canales de contacto oficiales con los servicios.