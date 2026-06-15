En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno del Estado de México recibe a los visitantes con una nueva estrategia de vigilancia denominada “Estado de México, destino futbolero”. Con ella, las autoridades desplegarán un amplio operativo de seguridad y una agenda de actividades turísticas, culturales y recreativas.

El plan contempla la participación de alrededor de 1,500 elementos de seguridad y 238 unidades que realizarán labores de vigilancia en carreteras, aeropuertos y corredores estratégicos para garantizar la movilidad de turistas y residentes durante la temporada mundialista.

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Además, el sistema de seguridad contará con el apoyo de más de 5,000 cámaras equipadas con inteligencia artificial, drones tácticos, lectores de placas vehiculares y más de 49,000 botones de auxilio , con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Las acciones serán coordinadas entre autoridades estatales, corporaciones municipales y la Guardia Nacional.

Aunque el Estado de México no será sede de partidos del Mundial, busca aprovechar el evento para impulsar el turismo, la actividad económica y la promoción de sus principales destinos.

Operativo de seguridad para el partido de la Selección Mexicana

El Estadio Nemesio Díez, sede del Toluca FC, albergará un encuentro de despedida de la Selección Mexicana frente a Serbia. Para este evento se implementará un operativo especial con cerca de 1,700 elementos de seguridad estatales y federales.

Las autoridades prevén la asistencia de aproximadamente 28,000 personas dentro del estadio y miles más en los alrededores, por lo que se reforzará la vigilancia en vialidades, plazas públicas y zonas turísticas para garantizar la seguridad y la movilidad.

Municipios participantes del programa

Los destinos que formarán parte del programa “Estado de México, destino futbolero” son:

Aculco

Ixtapan de la Sal

El Oro

Malinalco

Metepec

Tepotzotlán

Teotihuacán

San Martín de las Pirámides

Valle de Bravo

Tonatico

Jilotepec

Otumba

Tenayuca-Santa Cecilia

Toluca

Impacto económico y promoción turística

El gobierno estatal estima que las actividades relacionadas con el Mundial podrían generar una derrama económica cercana a los 8,000 millones de pesos.

La estrategia también contempla la promoción de rutas turísticas como la del mezcal y la de la flor, además de la difusión de la gastronomía regional, entre la que destacan productos tradicionales como el chorizo verde de Toluca, las truchas de Malinalco y el pulque artesanal.

La conectividad será otro de los puntos clave, gracias a la operación de:

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Aeropuerto Internacional de Toluca Sistemas de transporte como el Tren Insurgente y el Tren Felipe Ángeles

Asimismo, durante algunos eventos se impulsarán campañas de adopción de animales rescatados, con el propósito de fomentar el bienestar animal entre los asistentes.