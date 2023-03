Cómo es la estafa de la tarjeta que roba todos tus fondos y es imposible de detectar

El avance de la tecnología trajo aparejado un aumento del ciberdelito, con un foco especial en las estafas bancarias. Según la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), los fraudes bancarios crecieron un 3000% entre 2020 y 2021.

En este contexto, una usuaria de Instagram reveló un nuevo tipo de engaño que circula por Internet y que apunta directamente hacia los usuarios de Mastercard. Se trata de Sofía Cueva, mejor conocida en redes como @feminanzas_, que usa su perfil para educar al publico sobre temas como bonos, cripto y otras herramientas de inversión.

Asimismo, esta influencer aprovecha su alcance para desenmascarar los fraudes que atentan contra las cuentas de los usuarios. En el último caso, subió un video donde menciona: "Me intentaron robar los datos de la tarjeta y atenti con esta estafa que es muy frecuente y no es fácil de detectar".

Pasa cada 4 años y hace explotar los precios: el dato que todos los inversores necesitan ver



Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el paralelo este miércoles 8 de marzo con el dólar CCL y MEP







Estafa de la tarjeta Mastercard: cómo funciona

Como la mayoría de las estafas virtuales, la que descubrió Cueva se origina en una página fraudulenta que trata de imitar, en este caso, la de Mastercard. El fin siempre es el mismo: robar los datos bancarios de aquellos usuarios que se confían por el diseño del sitio.

Todo comenzó cuando la joven ingresó "MasterConsultas" en el buscador de Google. Tras saltear los anuncios se encontró con una página que, a primera vista, nadie podría identificar como falsa. Contaba con los mismos colores e incluso el logo de la empresa financiera.

La primera alerta, sin embargo, llegó con la solicitación de datos personales: "Pongo ingresar, y ni siquiera puse el usuario y contraseña, que ya me dicen que vamos a validar la cuenta en dos simples pasos. Y me piden nombre, identificación, los dígitos de la tarjeta de crédito y me piden el código de seguridad. ¿Por qué Master me pediría el código de seguridad si ellos mismos emitieron la tarjeta?", señaló la influencer.

Ante la sospecha, la usuaria comenzó a detectar algunos signos de estafa. En primer lugar, se dio cuenta que el enlace del sitio era "MasterConsultás", con tilde; un detalle que perfectamente puede pasar por desapercibido pero que marca con exactitud la falsedad de la página.

Por otro lado, notó que, al clickear en las supuestas publicidades, estas no la dirigían hacia ningún lado. " Todo me redirige a la misma página. Esta no es una página funcional. A lo único que te manda es a poner tu tarjeta de crédito", explicó Sofía.