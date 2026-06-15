El Servicio Militar Nacional se erige como un requisito fundamental para aquellos varones que aspiren a cursar determinadas carreras universitarias vinculadas directamente con las Fuerzas Armadas. En este marco, la formación académica incluirá aspectos relacionados con la disciplina, la instrucción y las responsabilidades militares desde el momento de su incorporación.

Si bien la conscripción se considera un procedimiento general para varones de 18 años, en este contexto se transforma de un mero trámite administrativo a un componente esencial del plan de estudios, lo que influye tanto en la vida universitaria como en el desempeño profesional posterior.

Medicina – Escuela Médico Militar (Sedena)

Odontología – Escuela Militar de Odontología (Sedena)

Confirmado | El Servicio Militar será obligatorio para hombres que quieran estudiar estas carreras en gran parte del país (foto: archivo).

Normativa oficial del Gobierno de México para el Servicio Militar Nacional

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, subraya que el Servicio Militar Nacional es “obligatorio y de orden público” para todos los ciudadanos mexicanos por nacimiento o naturalización, conforme al artículo 5 de la Constitución.

El comunicado oficial indica que el servicio puede ser llevado a cabo en el Ejército o la Armada, en calidad de soldados, clases u oficiales, de acuerdo con las capacidades y aptitudes de cada conscripto y que su cumplimiento cuenta con un respaldo jurídico completo.

Universidades militares vs. civiles: comparación clave

En instituciones militares, el SMN no se lleva a cabo mediante sorteo ni a través de métodos civiles, dado que forma parte del régimen escolar.

Los aspirantes ingresan como cadetes y están obligados a cumplir responsabilidades académicas, disciplinarias y profesionales desde el comienzo de su formación.

En contraste, universidades civiles como la UNAM, el IPN o instituciones estatales no estipulan el SMN como un requisito académico; sin embargo, los varones deben cumplirlo de manera individual ante juntas municipales o alcaldías.