Cómo ahorrar energía para no pasarse del límite de los 400 kWh mensuales que anunció el Gobierno

El flamante ministro de Economía, Sergio Massa, entre sus primeras medidas, anunció aumentos de tarifas eléctricas que -como publicó este medio- alcanzarán no solo a los 4 millones de hogares que no se anotaron en el formulario para pedir los subsidios a la energía eléctrica , sino también a todos los usuarios residenciales que consuman más de 400 kilovatios-hora (kWh).

Es por esto que es conveniente conocer las distintas maneras en las cuáles se puede ahorrar electricidad para no pasarse del nuevo limite de consumo y así no pagar por sobre la tarifa básica.

Por empezar, hay que decir que -de acuerdo a cifras de mercado-, el consumo promedio en los hogares tipo no suele exceder los 400 kWh mensuales, aunque esto dependerá de distintos factores como la cantidad de metros cuadrados, la cantidad de personas que viven en el inmueble y la cantidad y antigüedad de los electrodomésticos .

"La mejor manera de ahorrar energía es entender que la energía no es magia. Para generarla hace falta gastar recursos y que principalmente son los recursos de nuestro país, gas, petróleo o agua en las represas. Entonces, lo que hay que hacer es cuidarla y utilizarla inteligentemente para no derrocharla ", argumenta el doctor e ingeniero Miguel Aguirre, director de la carrera de Ingeniería electrónica del ITBA.

" El problema principal de esta reducción de subsidios, que nos llevaría a tarifas comparables a las de otros países, es que en los otros países, estas tarifas actuales, vienen acompañadas de mucha inversión en electrodomésticos de mejor rendimiento y sistemas de construcción de casas que ahorran energía más eficientemente ", agrega.



Las nuevas tarifas impactarán fuertemente en la economía familiar.

Estrategias de ahorro en climatización

Hay diversas estrategias que se pueden adoptar en el corto y mediano plazo para tener hábitos de consumo más sostenibles y eficientes, y pagar menos por el uso de energía eléctrica.

"Para calefaccionar, no pretendamos tener caliente a 28 grados toda la casa. Es muy cómodo, ya lo sabemos, pero no es real en un mundo donde queremos hacer un uso inteligente de la energía. Tenemos que calefaccionar los ambientes que vamos a usar y no gastar energía en aquellos que no usamos durante el día ", sostiene Aguirre.

"Si trabajo en mi casa dentro de una oficina, calefaccionaré la oficina y mi cocina mientras que el living y los cuartos quedarán más fríos. Si trabajo afuera de casa, cierro bien todo para que se ahorre energía y no se enfríe, y la pongo a calefaccionar cuando llego ", apunta.

"Los dos consumos que más energía se llevan en la casa son la climatización y la provisión de agua caliente sanitaria", comenta, por su parte, Diego Simondi, director de BGH Eco Smart, la unidad de negocios del Grupo BGH especializada en eficiencia energética y smart building .

" Si se presta atención a la climatización y al agua caliente sanitaria es posible apuntar a estar en 300 kWh/mes. Pero, para conseguir un ahorro, lo importante es tomar medidas de eficiencia energética en todos los consumos, pero sobre todo en estos dos que tienen un mayor impacto ", resalta.

En climatización, " los equipos más eficientes son eléctricos, los aparatos con tecnología inverter, que en vez de funcionar a una capacidad fija varían su frecuencia y regulan el ciclo eléctrico según las necesidades, representan un ahorro grande de hasta un 50% en algunos casos ", aconseja el vocero.

La buena aislación también es muy importante. Mantener el aire acondicionado entre 20 y 22 grados siempre es recomendable, así como contar con buenos cerramientos en las ventanas y evitar filtraciones de aire que enfrían el ambiente. Además, utilizar el mayor tiempo posible la luz solar.

Y a la hora de comprar o reemplazar equipos, priorizar aquellos eléctricos clase A, que consumen un 50% menos de energía que los que presentan un consumo medio. Caloventores y estufas halógenas son poco eficientes por lo que es recomendable evitar o limitar su consumo, señala Claudio Figuerola, CEO de Wabee Smart Energy, una startup argentina que desarrolló una plataforma de internet de las cosas que permite controlar y gestionar la energía eléctrica para empresas, comercios e industrias.

En cuanto al agua caliente sanitaria, lo mejor es usar un temporizador para apuntar a la hora del día en la que todas las personas de la casa se bañan y programar la temperatura con el horario . De hecho, no hace falta un temporizador, ya que puede hacerse de forma manual, es decir, se puede bajar la perilla del termotanque para que no trabaje todo el día al máximo y subirla unos minutos antes de usarlo.

Otro punto relevante a considerar en el tema de agua caliente sanitaria es que conviene inclinarse por tecnologías que no tengan llama piloto, pero sí llama modulante. El piloto se lleva mucho del consumo de ese artefacto, un 30% corresponde a la llama piloto y es muy alto y muy ineficiente.

Para mantener los subsidios será necesario consumir menos de 400 kWh.

Ahorro en electrodomésticos

Los electrodomésticos más pequeños - heladeras, lavarropas, televisores, routers, computadoras, pava eléctrica, horno eléctrico, tostadora, secador de pelo, plancha, entre otros - consumen menos, pero también es posible ahorrar. " Para muchos de estos equipos pueden usarse los temporizadores, por ejemplo, si tenemos conectados en una misma toma de electricidad la televisión, la computadora y el router, podemos 'mandarlos a dormir' cuando no los estamos usando ", dice el ejecutivo de BGH Eco Smart.

Otro punto a tener en cuenta es la etiqueta de eficiencia energética permite conocer el nivel de consumo y eficiencia de artefactos y electrodomésticos. Se encuentra pegada a los aparatos y cuenta con una escala de colores. Cuanto mayor es la eficiencia, menor es el consumo. La mayor eficiencia es el color verde, clase A. La menor eficiencia es color rojo, clase G.

Para evitar consumos de más es importante descongelar el freezer, ya que el hielo que queda en las paredes puede generar un aislamiento que es contraproducente, y consume hasta un 20% más de energía.

" Considerando que los electrodomésticos con resistencia, como pava eléctrica o secador de pelo, son algunos de los que más consumen, recomendamos utilizarlos de una vez y evitar prenderlos y apagarlos ", apunta Figuerola.

" Hay otros métodos de ahorrar energía, por ejemplo usar lo mínimo indispensable la plancha porque consume mucha energía, calentar el agua que voy a usar en la pava de té y no dos litros de agua que después se van a enfriar. Por otro lado, se puede usar la programación del horno eléctrico para cocinar la comida por medio del slow cooking (cocina lenta) que consume mucha menos energía ", recomienda Aguirre, del ITBA.



En un hogar familiar el consumo por iluminación puede incidir en hasta un 30% del consumo energético de un cliente residencial. Por eso es importante prestar atención al uso de tecnología LED que consume hasta diez veces menos que una lámpara incandescente y ocho veces menos que una halógena, con una duración varias veces superior.

Finalmente, desde Wabee proponen la posibilidad de instalar monitores de consumo eléctrico en tiempo real, lo que permite conocer las variaciones del consumo de los electrodomésticos y anticipar el importe a pagar según la proyección de consumo actual.