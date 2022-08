Esta empresa resolvió el problema de la seguridad en barrios privados con inteligencia artificial: ya facturaron millones

Las empresas de venta de software y hardware personalizado -también conocidas como SaaS (Software as a Service)- no paran de crecer en el país y el mundo. Y otro negocio que parece no tener techo es el de la seguridad, la cual es cada vez más demandada. Ahora, una compañía argentina mezcla ambos y logra tener importantes ganancias en el proceso.

Se trata de Vialseg, una empresa centrada en el desarrollo de tecnologías aplicadas seguridad vial y urbana tanto en el ámbito público cómo el privado que viene creciendo exponencialmente en el último tiempo.

" En facturación total en el año 2021 Vialseg creció un 84% y en clientes un 25% ", explica a Infotechnology Federico Villanueva, gerente general de la empresa. " Ha incrementado su facturación durante el período 2021, alcanzando la cifra de $ 85 millones en facturación y para el 2022 la proyección es de $ 125 millones ", detalla.

Cómo se hace un sistema saas en seguridad

"Nosotros somos una empresa de servicios", cuenta Villanueva y suma: " Para ello y como herramientas fundamentales desarrollamos software y hardware a diferentes niveles. Asimismo desarrollamos los softwares de gestión y plataformas que nos permiten interactuar con nuestros clientes ".

" Nos dedicamos a desarrollar software personalizado según los requerimientos del cliente, teniendo en cuenta características y necesidades concretas. Fabricamos equipos propios y software de gestión, integrándolos con los más avanzados sistemas de seguridad digital ", explica por su parte Juan Martín Piedra, co-fundador de la empresa.

" La inteligencia artificial y los avances tecnológicos son red de sostén para el desarrollo del negocio de esta empresa basado en tecnologías nacionales muy competitivas que los iguala a las extranjeras siendo líderes a nivel local y destacándose en las ferias internacionales ", agrega.

Al mismo tiempo, también producen su propio hardware de seguridad. " El ensamble de los productos, luego de varios meses de capacitación, es realizado por personal de Vialseg ", indica Alberto Carrara, co-fundador de la compañía.

Trabajar en vía pública y barrios cerrados

Otro diferencial de la empresa está en que sus clientes incluyen tanto barrios privados como localidades que necesitan mejoras en su sistema de seguridad público.

"El ejemplo más reciente es en la Municipalidad de Escobar, con tabletas disuasivas", informa Villanueva y destaca: " Además de la venta, nos ofrecimos a supervisar la instalación hasta finalizada la misma, esa parte de nuestra filosofía de negocio. Hemos entregado equipos en el Municipio de Tigre, San Nicolás, Coronel Pringles, Chapadmalal, General Pueyrredón, Quilmes, Banfield, Olavarría, entre otros ".

En el sector privado también tienen actividades importantes. " Para tomar un ejemplo de un barrio cerrado con 400 lotes/casas, se necesitaría contratar dos módulos de Vialseg por las características de este lugar que requerirán 10 puntos de control (2 puntos que serían indicadores de velocidad en las dos entradas del predio y 8 puntos que son equipos de medición de velocidad, 8 en total) ", destaca Carrara.

"Por este abono mensual el barrio paga alrededor de $90.000, lo que significa un promedio de 220/230 pesos por cada casa por mes", puntualiza el empresario más adelante.

Y con todo esto en mente, desde la empresa anunciaron que planean expandirse a toda la región en el futuro cercano. "Tuvimos la posibilidad de mostrar los equipos propios en Chile con muchísima aceptación, y estamos analizando los pasos a seguir ya que la demanda local es alta", asegura Villanueva.