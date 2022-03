Android: cuál es la función secreta de la llave del celular

Los dispositivos con el sistema operativo Android, están dotados de distintos botones: altavoces, encendido y apagado, que a veces funcionan como lector de huella, y orificios para retirar la NanoSIM y la MICRO SD.

No obstante, no todos conocen cómo opera un teléfono inteligente. Android no solo posee una gran variedad de códigos ocultos que permiten acceder a distintas funciones, sino que también, la mayoría de los celulares con este sistema operativo, vienen con una pequeña llave.

LA FUNCIÓN SECRETA DE LA LLAVE DEL CELULAR

La punta de esta herramienta se usa para poder acceder a la bandeja dónde se debe colocar la tarjeta SIM y, en algunos casos, la memoria SD extraíble . Simplemente se la introduce en un pequeño orificio que todos los celulares poseen.

No importa la forma que tenga la llave, si es ovalada, redonda o incluso más corta, siempre en un extremo tendrá la punta y en el otro habrá un agujero. Generalmente estas llaves están hechas de un material flexible y delgado, como puede ser el aluminio. El círculo está diseñado para que se pueda añadir este elemento a un llavero personal y poder llevarlo a todas partes por si se lo llegara a precisar.

Vale aclarar que no se debe introducir ningún otro elemento dentro del orificio del smartphone que no sea la llave que viene incluida con el equipo . De lo contrario, se podría dañar el celular a largo plazo. Una aguja o un clip puede terminar perjudicando el celular ya que son objetos punzantes.

LA PARTE DE TU CELULAR QUE TENÉS LIMPIAR SÍ O SÍ SI QUERÉS QUE SIGA CARGANDO BIEN

Si el dispositivo comenzó a cargar lentamente o directamente no se carga, hay algo sencillo que puede hacerse. No hace falta que corras a buscar uno nuevo, o incluso gastar en reparaciones. Antes que todo, es importante comprobar el estado del puerto de carga.

Lo que sí, con esto no se hace referencia para verificar si está dañado. Sino que es para asegurarte de que no está plagado de suciedad, que es lo que normalmente impide que el cargador se ajuste bien.

Cuando se trata de mantener en buen estado tu teléfono, lo normal es limpiar de manera regular la carcasa, para que tu dispositivo no pierda grandiosidad , pero, otro aspecto importante suele ser la pantalla . Lucirla impoluta es importante dado el número de veces que tocas con tus dedos esta parte, pero más importante hacerlo sin romperla.

LA IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA EN EL PUERTO DE CARGA

A la mayoría de personas se les pasa por alto limpiar el puesto de carga. Aunque no lo parezca, en esta zona se acumula mucha suciedad y polvo, lo que a la larga puede interferir en el funcionamiento de tu móvil.

De hecho, es una de las opciones que evalúan desde el soporte de Apple en lo relativo a problemas de carga. "Limpia cualquier suciedad que haya en el puerto de carga, en la parte inferior del dispositivo y, a continuación, inserta firmemente el cable de carga en el dispositivo. Si el puerto de carga está dañado, es probable que el dispositivo necesite reparación", aconsejan.

CÓMO LIMPIAR EL PUERTO DE CARGA DE TU CELULAR

Para limpiar la zona donde se engancha el cargador en el smartphone puedes optar por varias opciones:

Una de ellas es usar un cepillo interdental . Aunque una opción más casera y barata es aprovechar un clip.



. Aunque una opción más casera y barata es aprovechar un clip. Otros expertos aconsejan servirse de aire comprimido . Aunque este puede ser más caro y "hasta puede desajustar tu altavoz o micrófono".



. Aunque este puede ser más caro y "hasta puede desajustar tu altavoz o micrófono". Lo importante es no hundir la suciedad hacia dentro sino arrástralo todo hacia el borde , para eliminarla sin riesgo de dañar el móvil.