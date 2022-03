Samsung esconde un menú en sus móviles y se activa con un código secreto

Android es un sistema operativo altamente personalizable y fácil de usar para los desarrolladores y programadores. Posee una gran variedad de códigos ocultos que permiten acceder a distintas funciones.

Sin embargo, no hace falta ser un experto para conocer los códigos secretos. En esta nota, te contamos cuáles son.

EL MENÚ SECRETO QUE ESCONDE SAMSUNG EN SUS CELULARES

Los teléfonos Samsung Galaxy, por su parte, tienen un menú oculto que solo se muestra al llevar a cabo un comando determinado y que sirve para conocer si algún componente interno se encuentra dañado. Vale aclarar que este recurso se encuentra disponible en los terminales de Samsung lanzados a partir del 2017 y que funcionan con la capa de personalización One UI de la marca surcoreana.

Al acceder al menú de diagnóstico de tu dispositivo, podrás ver todos los elementos del móvil, desde el receptor hasta los sensores de cámara, pasando por el lápiz óptico S-Pen y el micrófono. Además, una comprobación de cada pieza para saber en qué estado se encuentra.

EL CÓDIGO SECRETO CON EL QUE SE ACTIVA EL MENÚ OCULTO DE SAMSUNG

Para que el menú se muestre, es necesario desbloquear el dispositivo y activar un código de forma oculta desde la aplicación de Teléfono de One UI.

Desde esta app, hay que desplegar el teclado para que aparezcan los números que se usan para marcar llamadas, e introducir el siguiente código: *#0*#

Con este código, podrás ingresar a las siguientes funciones : Prueba RGB (rojo, azul, verde), receptor, vibración, sensibilidad táctil, altavoces, sensores de cámara, S-Pen, bucle de audio, versión de software, etc.



Para salir del menú hay diferentes técnicas según el modelo de móvil. La más común es: hacer clic en "atrás" dos veces o activar Bixby y deslizar de abajo a arriba.

OTROS CÓDIGOS SECRETOS EN LOS CELULARES DE SAMSUNG

No obstante, este no es el único código secreto presente en los teléfonos de One UI de Samsung. Según el sitio especializado Technastic, Samsung cuenta con más de 25 menús ocultos en total.

*#06# Consultar el número IMEI de cualquier móvil o tablet

Consultar el número IMEI de cualquier móvil o tablet *#0808# Sirve para cambiar la configuración de USB



Sirve para cambiar la configuración de USB *#0228# Verificar el estado de la batería ADC, lectura de RSSI, etc.



Verificar el estado de la batería ADC, lectura de RSSI, etc. *#2222# Comprobar versión de hardware



Comprobar versión de hardware *#9090# Comprobar la configuración de diagnóstico



Comprobar la configuración de diagnóstico *#12580*369# Consultar la información de software y hardware. Este código también le permite verificar la fecha de fabricación del móvil Samsung



Consultar la información de software y hardware. Este código también le permite verificar la fecha de fabricación del móvil Samsung *#0283# Compruebe el control de bucle invertido de audio



Compruebe el control de bucle invertido de audio *#34971539# Actualizar el firmware de la cámara



Actualizar el firmware de la cámara #7465625*638*# Compruebe el código clave de bloqueo de red



Compruebe el código clave de bloqueo de red *#2663# Compruebe la actualización del firmware de TSP y TSK



Compruebe la actualización del firmware de TSP y TSK *#272*IMEI# Compruebe el código del comprador, código CSC (producto específico del país/transportista)

Compruebe el código del comprador, código CSC (producto específico del país/transportista) #004# Desactivar el desvío de llamadas