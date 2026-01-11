A partir del 9 de enero se ha hecho efectiva la medida que establece la obligatoriedad del registro de las líneas telefónicas a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Desde el Gobierno nacional han confirmado que se pedirá, entre una serie de documentos esenciales, la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Por esta razón, quienes deseen contratar los servicios de una compañía de telecomunicaciones por primera vez, deberán tomar nota del proceso a seguir y el último mes habilitado para hacerlo.

¿Por qué se deben identificar las líneas telefónicas?

Tras aprobar el pasado 8 de diciembre los nuevos lineamientos para identificación de líneas telefónicas móviles, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) hizo efectiva desde el 9 de enero de 2026 la medida a partir de la cual cada línea telefónica estará asociada a una persona física o moral.

El Gobierno confirmó último mes para realizar la vinculación de los teléfonos celulares. (Foto: Archivo).

El objetivo por el cual se procedió con esta iniciativa es el de eliminar de manera progresiva el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos.

Esta nueva regulación que entró en vigencia en los últimos días, formaliza el registro que ya llevan adelante los operadores para el servicio de pospago.

Desde el Gobierno mexicano establecen que la información que proporcionen los usuarios vinculada a sus datos de identificación quedará resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares .

¿Qué documentos se deben presentar para registrar la línea telefónica?

Dado que para registrar la línea telefónica a partir de ahora es esencial contar con los documentos que acrediten la identidad del usuario, al momento de iniciar el trámite los ciudadanos de México deberán presentar:

Credencial de elector o pasaporte.

CURP.

En lo que respecta a las personas morales, además de contar con este tipo de documentación, se les solicitará el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

¿Cómo se realiza el proceso de vinculación y hasta cuándo hay tiempo?

Para llevar adelante la gestión de vinculación de la línea telefónica, el Gobierno confirmó la manera de proceder:

En los centros de atención al cliente.

Con el teléfono celular, en el link que el operador de cada usuario enviará por mensaje de texto.

Nunca por llamada telefónica.

Desde la CRT anunciaron que las personas físicas y morales deberán realizar este trámite durante el primer semestre del 2026, y advierte que habrá tiempo para gestionarlo hasta el cierre del mes de junio del corriente año.