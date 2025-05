Adiós Mac Mini: esta PC ultracompacta tiene un súper procesador con IA y sirve para todo

El mercado de las mini PC crece aceleradamente con propuestas cada vez más potentes. Un ejemplo destacado es la nueva Minisforum AI X1 Pro, un equipo compacto que desafía el concepto tradicional de que se necesita una torre grande para obtener alto rendimiento. Además, se posiciona de manera competitiva frente a la Mac Mini de Apple, dado que ofrece más memoria RAM y almacenamiento superior a un costo menor.

La estrella de la Minisforum AI X1 Pro es el procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370, un chip con 12 núcleos (24 hilos) capaz de alcanzar hasta 5,1 GHz. Lo revolucionario es su unidad aceleradora neuronal (NPU) que entrega 50 TOPS para aplicaciones de inteligencia artificial, superando el estándar "Copilot PC" de Microsoft.

La pequeña, pero poderosa, Minisforum AI X1 Pro.

Con un tamaño de apenas 19,5 x 19,5 x 4,75 cm, este equipo puede ubicarse prácticamente en cualquier lugar, incluso adosado tras un monitor. Además de su tamaño reducido, sorprende su capacidad de expansión futura: soporta hasta 128 GB de RAM DDR5 y tiene tres ranuras M.2 para almacenamiento SSD (con lo que se logra hasta 12 TB en total).

Su conectividad es otro punto fuerte: puertos USB 4.0 de alta velocidad, HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 (ambos capaces de manejar resoluciones 8K), Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. Incluso incorpora un puerto Oculink que permite conectar placas de video externas.

El equipo de Minisforum es extremadamente compacto y se ubica fácilmente en cualquier sitio.

Desempeño e inteligencia artificial

En cuanto a rendimiento, la AI X1 Pro supera incluso a procesadores de escritorio como el Ryzen 7700X en pruebas de capacidad computacional. Su GPU integrada Radeon 890M permite ejecutar juegos actuales en resolución 1080p con fluidez aceptable, aunque moderando las configuraciones de calidad gráfica.

Las funcionalidades de IA, que apenas comienzan a explorarse en el ecosistema Windows, incluyen reducción de ruido en videollamadas, subtítulos en tiempo real y herramientas avanzadas de edición de imágenes. En este sentido, AMD y Microsoft impulsan la creación de nuevas apps que aprovechen las NPU.

Puertos frontales y traseros de la Minisforum AI X1 Pro. A estos se suma un lector de tarjetas SD en el lateral.

Configuraciones y precios

El modelo que probamos incluye 64 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento SSD, suficiente para manejar multitarea intensiva, edición multimedia y navegación con múltiples pestañas sin problemas. Su precio es de u$s 1009 en los Estados Unidos. En tanto, el fabricante también ofrece versiones con 32 GB RAM/1 TB SSD (u$s 929) y con 96 GB/2 TB (u$s 1119). La tienda oficial de la marca se encuentra en: https://minisforumpc.eu/products/ai-x1-pro-mini-pc

A fin de cuentas, la Minisforum AI X1 Pro representa cómo las mini PC han evolucionado hasta convertirse en alternativas reales a las computadoras de escritorio tradicionales, combinando potencia, versatilidad y un tamaño increíblemente compacto.

Review completa

En el siguiente link publicamos la revisión completa de la Minisforum AI X1 Pro, con fotos, benchmarks y pruebas de rendimiento en juegos.