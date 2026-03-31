Durante años, el pendrive fue uno de los accesorios más utilizados para trasladar información. Su tamaño reducido y la posibilidad de conectarlo en segundos lo convirtieron en una herramienta habitual para estudiantes, profesionales y empresas. Sin embargo, el avance tecnológico está cambiando ese escenario y cada vez aparecen más alternativas que amenazan con desplazar al tradicional USB. El crecimiento del tamaño de los archivos, el desarrollo de nuevas conexiones y la expansión de Internet marcaron un cambio en la manera en que las personas guardan y comparten datos. En este contexto, distintos sistemas más rápidos y seguros comienzan a posicionarse como reemplazo del dispositivo que dominó el almacenamiento portátil durante décadas. Una de las principales limitaciones de los pendrives actuales es su capacidad frente a las nuevas necesidades digitales. Archivos como videos en 4K, fotografías en alta resolución o proyectos audiovisuales pesados pueden ocupar decenas de gigabytes, superando rápidamente los 64 o 128 GB que ofrecen muchos modelos. Si bien existen versiones más modernas como USB 3.0 o 3.2, en muchos casos las velocidades reales de transferencia no alcanzan las cifras prometidas, lo que genera demoras al mover grandes volúmenes de información. A esto se suma otro cambio clave: la adopción del puerto USB-C en notebooks, tablets y otros equipos recientes. Esta transición obliga muchas veces a utilizar adaptadores para conectar dispositivos antiguos, lo que vuelve menos práctica la experiencia de uso. Frente a este escenario, los discos SSD externos empezaron a consolidarse como una de las opciones preferidas. Estos dispositivos funcionan mediante conexiones rápidas como USB-C o Thunderbolt y permiten mover archivos en mucho menos tiempo que un pendrive tradicional. Además, ofrecen capacidades muy superiores: algunos modelos parten de los 500 GB y pueden alcanzar hasta 8 TB. Esta diferencia resulta clave para profesionales que trabajan con archivos pesados, como editores de video, fotógrafos o diseñadores. Para quienes buscan almacenar grandes cantidades de datos sin invertir demasiado dinero, los discos duros externos tradicionales todavía continúan siendo una alternativa utilizada, sobre todo para copias de seguridad o archivos que no se utilizan de forma permanente. Más allá de las mejoras en el hardware, el cambio más profundo llegó de la mano de internet. El almacenamiento en la nube permite guardar documentos en servidores remotos y acceder a ellos desde cualquier dispositivo conectado. Servicios como Google Drive o iCloud facilitan sincronizar archivos, compartirlos en segundos y trabajar de manera colaborativa sin necesidad de transportar dispositivos físicos. Aunque las versiones con mayor capacidad suelen requerir una suscripción, la posibilidad de acceder a los documentos desde cualquier lugar y la seguridad de mantenerlos respaldados en línea impulsan cada vez más su uso. En este escenario, el pendrive no desaparece de inmediato, pero pierde terreno frente a soluciones que combinan más espacio, mayor velocidad y acceso remoto. La forma de guardar información sigue evolucionando y todo indica que el almacenamiento del futuro estará cada vez menos ligado a un dispositivo físico.