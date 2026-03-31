La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dispuso la baja de una reconocida obra social tras detectar una crítica situación económica que volvió inviable su continuidad y puso en riesgo la cobertura de sus afiliados. La medida fue oficializada a través de la Resolución 551/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece la suspensión de la entidad junto con la reubicación de sus afiliados en otros agentes del seguro de salud, a fin de garantizar la continuidad de las prestaciones. Luego de una evaluación integral, la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines fue declarada en situación de crisis, al comprobarse un deterioro institucional, económico-financiero y de cobertura médico-asistencial. Si bien la obra social había implementado un plan de contingencia para revertir la situación, este no logró cumplir su objetivo. Según se detalla en la resolución, la imposibilidad de superar la crisis terminó por comprometer “la garantía del pleno goce del derecho a la salud de la población beneficiaria”. Desde el Gobierno aclararon que el agente del seguro deberá comunicar a sus beneficiarios el inicio del procedimiento de baja, con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno del derecho de libre elección. Además, se aseguró que durante el proceso se mantendrá la continuidad de la cobertura prestacional, mientras los afiliados optan por otro agente del sistema de salud. El Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud continuará a cargo del monitoreo del proceso de baja y liquidación de la entidad. Entre las disposiciones adoptadas por la Superintendencia de Servicios de Salud se destacan: