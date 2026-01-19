En esta noticia Dólar cripto: cuál el nuevo precio en los exchanges

El precio del dólar oficial se negocia este lunes 19 de enero a $ 1.455 para la venta y $ 1.405 para la compra en el Banco Nación, sin cambios respecto de la rueda anterior. En tanto, el dólar blue sube $ 5 y se opera a $ 1.505 para la venta y $ 1.485 para la compra.

Por su parte, las cuevas virtuales y exchanges cripto operan precios que se encuentran por encima de los valores anteriores.

En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial.

Las stablecoins que más se usan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros.

Muchos ahorristas creen que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles.

Los ahorristas siguen con atención la evolución del precio del dólar cripto.

Dólar cripto: cuál el nuevo precio en los exchanges

El dólar cripto USDT cotiza este lunes a $ 1.517 en el popular exchange Binance, alrededor de las 14 hs.

De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.455) y en línea con el dólar blue ($ 1.505). En tanto, el dólar MEP se opera a $ 1.467 y el CCL a $ 1.516.

Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.517 y los $ 1.545.