La billetera virtual MODO, una de las más utilizadas en la Argentina, anunció el lanzamiento de su aplicación dentro de ChatGPT, con lo que se convierte en la primera empresa argentina en contar con una app propia en la tienda oficial de aplicaciones de OpenAI. Desde MODO explicaron que este desarrollo busca simplificar la forma en que las personas acceden a la información de sus finanzas cotidianas. No se trata de la billetera digital tradicional, sino de una herramienta conversacional diseñada para potenciar la experiencia de ahorro. Al conectar MODO en ChatGPT, el modelo puede identificar, mediante lenguaje natural, los mejores descuentos y beneficios vigentes de los bancos y comercios del ecosistema. “En MODO nuestra prioridad es estar donde el usuario interactúa. Por eso integramos MODO a ChatGPT: para simplificar la forma en que las personas acceden a los beneficios de sus bancos y comercios en su vida cotidiana. Esta es una primera versión que vamos a seguir evolucionando, siempre con el foco en soluciones diseñadas para los usuarios y en fortalecer la conectividad de toda nuestra red”, afirmó Pablo Scoglio, SVP Product Development en MODO. “La integración fue diseñada para ser simple, rápida y sin fricción”, destacaron desde MODO, explicaron que solo hay que seguir tres pasos: La integración en ChatGPT representa también una oportunidad concreta para los bancos y comercios que forman parte del ecosistema MODO. Cada vez que un usuario consulta desde ChatGPT dónde comprar, qué descuentos tiene disponibles o qué promociones aplican a sus medios de pago, las ofertas de los bancos y comercios integrados a MODO son las que aparecen en primera línea, en el momento en que la persona está decidiendo qué comprar y dónde. Con más de 25 millones de usuarios, más de 1.000.000 de comercios activos y presencia en 35 bancos de todo el país, MODO es hoy uno de los principales medios de pago digitales en el país. La integración es una herramienta específica dentro de ChatGPT y no reemplaza ni modifica la app de MODO, que continúa siendo el canal para realizar pagos, acceder a descuentos, gestionar beneficios y todas las funcionalidades financieras del ecosistema.