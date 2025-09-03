Crece la expectativa por el dólar: cuál es el nuevo precio que anticipan en cuevas virtuales

El precio del dólar oficial se mantiene estable este miércoles 3 de septiembre. De esta manera, la moneda estadounidense cotiza a $ 1.375 para la venta y $ 1.335 para la compra en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue sube $ 10 y se negocia a $ 1.370 para la venta y de $ 1.350 para la compra.

En tanto, las cuevas virtuales y exchanges cripto operan precios que hoy se encuentran en línea con las cotizaciones anteriores. En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial.

Las stablecoins que más se usan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros.

Muchos ahorristas creen que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles.

Dólar cripto: cuál es el nuevo precio en los exchanges

El dólar cripto USDT cotiza este miércoles a $ 1.367,5 en el popular exchange Binance, alrededor de las 13.45 hs.

De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica debajo del dólar oficial ($ 1.375) y del dólar blue ($ 1.370), pero en línea con el MEP ($ 1.367).

Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.367 y los $ 1.390.

Precio del dólar: los ahorristas analizan los indicios que da la cotización de las stablecoins.

Adiós dólar blue: este es el dólar digital que más se usa

En la actualidad, USDT (Tether) es la stablecoin más aceptada del mercado cripto, además de ser la que goza de un mayor nivel de comercialización entre los ahorristas en la Argentina. De hecho, su volumen se encuentra incluso por encima de Bitcoin y Ethereum.

Se puede comprar el "dólar cripto" USDT en cualquier cantidad y momento del día, además de que mantiene una relación 1:1 con el dólar. Por eso, son varios los analistas que consideran que su cotización refleja la demanda real y la confianza en el dólar como una moneda más estable y fiable en comparación con el peso argentino.

Hay que considerar que, en ocasiones como elecciones y otros eventos significativos que ocurrieron cuando el mercado del dólar blue está cerrado, los movimientos de stablecoins como USDT y DAI anticiparon lo que ocurriría con la cotización del dólar blue.