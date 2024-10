Adiós dólar: esta es la moneda más elegida para cobrar los trabajos en el exterior

En los últimos años, el trabajo remoto en Argentina experimentó un cambio radical -acelerado por la pandemia- y obligó a empresas y trabajadores a adaptarse a esta nueva tendencia.

Luego, esa novedad, que ya forma parte del mercado laboral local, abrió puertas para la búsqueda de oportunidades en el exterior y sin necesidad de salir de sus casas .

Los profesionales de entre 25 a 40 años son los más contratados por las organizaciones

El principal atractivo de trabajar para el exterior es, para la mayoría, la posibilidad de obtener remuneraciones en dólares. Mientras el peso argentino se devalúa y la inflación no da tregua, los profesionales consideran que el teletrabajo es una alternativa para proteger sus ingresos y mejorar su calidad de vida .



Incluso, según la plataforma Bitwage, que se encarga de ofrecer servicios de pago de honorarios en criptomonedas y dólares digitales a nivel mundial, su base de usuarios en el país aumentó 400% en los últimos cuatro años .

Sumado a ello, también dieron a conocer que más del 50% de los trabajadores argentinos registrados allí reciben entre u$s 2.500 y u$s 5.000 por mes. Pero, no se trata de dólares tradicionales, porque el 70% prefiere cobrar en stablecoins, siendo USDT (37%) y USDC (36%) las más elegidas.

En cambio, el 8% de los usuarios prefiere recibir sus pagos en Bitcoin, el activo digital de mayor relevancia para el ecosistema financiero .

Por qué los argentinos eligen cobrar en stablecoins

Al ser criptomonedas vinculadas a la cotización del dólar estadounidense, los profesionales encuentran una forma segura y estable de recibir sus remuneraciones , pero también de refugiarse ante el aumento de precios.

Otra cuestión clave es que la cotización del dólar cripto suele ser cercana a la del dólar blue, que ahora se encuentra a $ 1.225 para la venta.

Las stablecoins son las monedas preferidas por los trabajadores que exportan talento

"A medida que el trabajo remoto sigue transformando el mercado global, es fundamental que la metodología de pago evolucione para ofrecer mayor flexibilidad y seguridad a los profesionales ", indicó Tania Lea, Directora de Latam de Azteco, plataforma que permite comprar BTC.

Por qué el sector IT en Argentina exporta talentos

El sector de Tecnología de la Información (IT) en Argentina - desarrolladores de software, diseñadores gráficos y expertos en marketing digital - es el más buscado por las empresas extranjeras.



De acuerdo a un estudio de Bitwage, el 75% de los usuarios en el país pertenecen a estas ramas, siendo los trabajadores de entre 25 y 40 años los más contratados por las organizaciones.

Menos del 10% de los usuarios en Bitwage perciben sus remuneraciones en Bitcoin

La posibilidad de ganar en una moneda fuerte es la mayor motivación para los jóvenes que toman estos trabajos y se quedan en el país .