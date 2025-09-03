Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el miércoles 3 de septiembre con el MEP y el CCL

El dólar blue hoy miércoles 3 de septiembre cotiza a $ 1340 para la compra y $ 1360 para la venta. El paralelo cortó, durante la jornada del martes, la racha alcista que lo había acercado al valor que tenía antes del inicio del nuevo esquema cambiario (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).

Por su parte, el dólar oficial hoy miércoles 3 de septiembre cotiza a $ 1335 para la compra y $ 1375 para la venta. La divisa también acabó con la racha alcista tras la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado de cambios para "contribuir a su normal funcionamiento".

La divisa acumuló durante la última semana una suba de $ 50 y este lunes llegó a tocar alcanzó los llegando a alcanzar los $ 1390, su pico más alto desde la salida del cepo cambiario a mediados de abril.

dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubicó en $ 1787,50 tras las Elpara servicios digitales y turismo, en tanto, se ubicó entras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,09%). El paralelo cotiza $ 130 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Previamente, la entidad sumó u$s 1993 millones tras la última revisión que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) del acuerdo vigente, cuya aprobación derivó en este desembolso.

De esta forma, las reservas brutas se ubicaron en u$s 43.023 millones desde los u$s 40.961 previos, monto clave para mantener el nuevo esquema cambiario en caso de necesitar intervenir si el dólar supera el techo de la banda, hoy en torno a los $ 1450.

Con los últimos movimientos, las arcas de la máxima autoridad monetaria quedaron en u$s 40.761 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo





A cuánto cotiza el dólar blue hoy miércoles 3 de septiembre

El dólar blue hoy miércoles 3 de septiembre cotizó a $ 1360. En tanto, las otras cotizaciones del dólar quedan del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1335 $ 1375 Dólar Blue $ 1340 $ 1360 Dólar Mayorista $ 1332,30

$ 1372,20 Dólar CCL $ 1368,70 $ 1371,40 Dólar MEP $ 1367,10 $ 1367,90

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este miércoles 3 de septiembre

El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 3 de septiembre se consigue a $ 1368,70 para la compra y $ 1371,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este miércoles 3 de septiembre

El dólar MEP hoy miércoles 3 de septiembre se ubica a $ 1367,10 para la compra y $ 1367,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 3 de septiembre

El dólar oficial este miércoles 3 de septiembre opera a $ 1375 para la venta en las pantallas del Banco Nación tras la eliminación del cepo cambiario y la imposición de bandas de flotación entre $ 1000 y $ 1400.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.340,000 1.380,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.335,000 1.375,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.315,000 1.382,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.340,000 1.380,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.347,000 1.387,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.335,000 1.385,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.340,000 1.390,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.360,000 1.395,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.335,000 1.375,000 BRUBANK S.A.U. 1.347,000 1.378,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.340,000 1.380,000 BANCO MACRO S.A. 1.340,000 1.385,000 BANCO PIANO S.A. 1.335,000 1.380,000

El Gobierno interviene el dólar: qué dice el FMI sobre la decisión de Caputo

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el Tesoro comenzará a intervenir en el mercado libre de cambios "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento". El Gobierno dice tener el aval del FMI.

La aclaración surge 5 días después de que comenzaran a circular estimaciones sobre los depósitos del Tesoro en el Banco Central que daban cuenta de una caída de los que son en dólares equivalente al aumento que habían registrado los depósitos en pesos.

