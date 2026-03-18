La conectividad móvil dio un salto histórico. Gracias a la alianza entre SpaceX y T-Mobile, ahora es posible que ciertos smartphones se conecten directamente a la red satelital de Starlink, incluso en zonas sin cobertura tradicional. Esta tecnología permite enviar mensajes, compartir ubicación y mantenerse comunicado en áreas rurales, remotas o completamente aisladas, sin necesidad de antenas externas. El sistema se activa automáticamente cuando el usuario pierde señal móvil. En ese momento, el teléfono compatible se conecta a la red satelital y muestra en pantalla “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat+Starlink”. Actualmente, el servicio está disponible en: Además, quienes no sean clientes de T-Mobile pueden acceder mediante una eSIM compatible. La compatibilidad abarca modelos recientes de las principales marcas del mercado: iPhone compatibles Samsung compatibles Serie Galaxy A:A14, A15 5G, A16 (incluye SE), A17 (incluye SE), A25 SE, A26 SE, A35, A36 (incluye SE), A53, A54, A56 Serie Galaxy S:S21, S21+, S21 Ultra, S21 FES22, S22+, S22 UltraS23, S23+, S23 Ultra, S23 FES24, S24+, S24 Ultra, S24 FES25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE Otros modelos: